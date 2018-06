Nella nostra carrellata dedicata ai gironi del Fantamondiale 2018, è il momento del raggruppamento G. Un gruppo che si presenta abbastanza squilibrato nei valori in campo, per la presenza di Belgio e Inghilterra, a fronte di due formazioni con poche chance come Tunisia e Panama. Tanta curiosità su quale delle due europee riuscirà ad aggiudicarsi la prima posizione nel confronto diretto, anche se non bisogna sottovalutare le potenzialità degli africani che un po’ di filo da torcere potranno darlo.

Le squadre del Girone G

Sono le europee a partire con ampi favori del pronostico. Da una parte il Belgio, che continua a deludere le aspettative create da uno sconfinato talento individuale delle sue punte di diamante; dall’altra l’Inghilterra che proverà a mettere a frutto la nuova generazione dei leoni. Ruolo da comprimari per la Tunisia e soprattutto per la sorpresa Panama che, se non altro, rappresenterà la “squadra simpatia” per molti appassionati.

Le garanzie su cui puntare

La “generazione d’oro” del Belgio è al suo momento della verità. E le credenziali non mancano: uno dei migliori portieri su piazza (Courtois), oltre a una mediana da fare invidia alle selezioni sudamericane, grazie al talento di Hazard, De Bruyne e Dembelè, uomini capaci di far la differenza e di elevare il tasso tecnico della nazionale belga. Anche l’Inghilterra sembra promettere bene, grazie a Dele Alli, tuttocampista portatore di bonus assicurati, con l’aggiunta davanti di un certo Kane, punta col gol nel sangue. Nella Tunisia, un occhio di riguardo per Khazri, goleador di qualità della Ligue1 in Francia.

Possibili sorprese

Le scommesse per questo girone ce le giochiamo in difesa: il belga Meunier e l’inglese Maguire. Il primo è un esterno che sarà presumibilmente impegnato sulla linea di mediana nel 3-4-2-1; giocatore fisico, di corsa, con buone qualità anche in fase realizzativa. Il secondo è un centrale esploso alla corte del Leicester, che può sfruttare i suoi centimetri anche in proiezione offensiva.