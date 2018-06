Proseguiamo nella nostra analisi dei gironi del Fantamondiale 2018 (qui il regolamento del torneo). È il momento del gruppo C che può contare su un equilibrio maggiore rispetto al B con Portogallo e Spagna, molto vicino al raggruppamento A dell'Uruguay e dei padroni di casa della Russia. In questo caso, infatti, la testa di serie è la Francia.

Dietro i transalpini regna l'equilibrio e sarà curioso osservare quale sarà la squadra in grado di elevarsi guadagnandosi la seconda piazza tra Danimarca, Australia e Perù. Prima di procedere con l'approfondimento, riepiloghiamo alcuni link utili di questa nostra guida giornaliera: alcuni suggerimenti sulle migliori piattaforme di gioco, i regolamenti più diffusi, nonché le principali liste e quotazioni.

Le squadre del Girone C

Girone molto equilibrato in cui la Francia di Deschamps, vista da vicino nella vittoria per 3-1 sull'Italia, si candida al ruolo di primatista. Alle sue spalle, invece, si assiste a un livellamento che potrebbe determinare sorprese. La Danimarca proverà a mettersi in scia alle altre europee, ma dovrà guardarsi le spalle dal Perù. I sudamericani mancano da un Mondiale dall'edizione del 1982 e possono contare su una selezione giovane e di talento. A completare il quadro l'Australia dell'esperto Cahill (che ha ormai 38 anni) e della meteora nerazzurra Sainsbury.

Le garanzie su cui puntare

Naturalmente si comincia dalla Francia delle tante ali. Dembelé appare in stato di grazia e può contare su una quotazione al momento al di sotto della media dei giocatori con il suo talento. Griezmann è una sostanziale sicurezza e, in più, batte anche i rigori. I transalpini appaiono un po' deboli dietro, in una retroguardia che ha "scongelato" l'ex milanista Rami, reduce da un buon campionato col Marsiglia; l'incognita in mediana si chiama Pogba, tra luci e ombre alla corte di Mourinho. Guardando agli altri team, nella Danimarca spicca il talento di metà campo di Eriksen.

Possibili sorprese

Il talentino Mbappé proverà a consacrarsi anche al cospetto di una platea mondiale, ma non è un gran goleador. Attenzione alla capacità di inserimento del connazionale Thauvin. Tra i peruviani, invece, bisogna tenere d'occhio il piccolo trequartista Cueva, non più giovanissimo (26 anni), in forza ai brasiliani del San Paulo e già protagonista in Coppa America del 2015.