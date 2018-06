Comporre la propria rosa per il fantamondiale è esercizio molto più complicato rispetto al gioco a cui siamo abituati. Un torneo così breve (ecco le piattaforme su cui giocare) e ad eliminazione diretta richiede, infatti, uno studio attento anche circa le possibilità che le diverse squadre avranno di andare avanti nella manifestazione. In sostanza prima che sui giocatori, occorre scommettere sulle relative nazionali di appartenenza (le liste e le principali quotazioni).

Chi sono le più serie candidate a sollevare il trofeo? Quali le formazioni destinate a fare strada? E quali potrebbero essere le sorprese? Tanti interrogativi a cui è possibile dare una risposta solo osservando da vicino i singoli gruppi. Ecco, perché, a partire da oggi passeremo in rassegna tutti i raggruppamenti provando a scoprire insieme le squadre favorite al passaggio del turno e gli elementi più in vista. Del resto i 25 cambi a disposizione vanno gestiti con cura per tutta la manifestazione e iniziare da una base già solida è il primo passo. Sotto quindi con il Gruppo A.

Le squadre del Girone A

È uno dei raggruppamenti più equilibrati dell'intero torneo. Tra Uruguay, Russia, Arabia Saudita ed Egitto, è la formazione sudamericana, allenata dal ct Tabarez e infarcita di "italiani" (o ex), a spiccare sulle altre per qualità e maggiori chance di passare il turno. Per la seconda piazza, invece, c'è bagarre: da un lato, i padroni di casa da sempre incompiuti, dall'altro l'Egitto di Cuper appeso alle condizioni di Salah e infine i volenterosi sauditi che abbiamo potuto osservare da vicino in amichevole con l'Italia.

Le garanzie su cui puntare

Suarez e Cavani non hanno bisogno di presentazioni nell'attacco dell'Uruguay. Tra i due è il primo a vantare una media realizzativa più alta con la nazionale (50 centri in 97 presenze contro 42 in 100), favorito anche dal ruolo di prima punta. La forza della squadra di Tabarez è anche nella diga difensiva con gli esperti Godin e Gimenez, invalicabili là dietro e bravi anche in proiezione offensiva (soprattutto il primo). Guardando alle altre formazioni, non c'è grande spazio di manovra: Salah, in cattive condizioni di forma, farà fatica a superare il turno, idem l'Arabia Saudita. Nella Russia Smolov ha la giusta esperienza, ma quanti gol riuscirà a segnare la formazione di casa?

Possibili sorprese

Una su tutte: il trequartista Aleksey Miranchuk (da non confondere col fratello Anton), a 22 anni, ha già realizzato 4 gol in 17 presenze con la Russia ed è inoltre reduce da un campionato da protagonista con il Lokomotiv. Attenzione anche al cervello dell'Uruguay, quel Valverde che potrebbe venir via anche a buon mercato.