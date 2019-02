La Lazio doma il Frosinone con qualche rischio, colpo esterno dell'Atalanta a Cagliari anche senza i gol di Zapata. Questi i risultati dei due posticipi della 22a giornata di serie A. Allo Stirpe Inzaghi fa ampio sfoggio di turnover affidandosi a Bastos, Badelj, Durmisi e Caicedo, al posto di Wallace, Leiva, Lulic e Correa. L'inizio dei laziali è a spron battuto. Due le occasioni di Caicedo in un quarto d'ora respinte da Sportiello e Salamon. Al 26′ tocca al Frosinone rendersi pericoloso: Bastos atterra Ciano in area, per Fabbri è rigore, ma poi cambia idea con la Var. Al 36′ il vantaggio della Lazio: Luis Alberto innesca ancora Caicedo che controlla di destro e centra l'incrocio di sinistro. Alla ripresa, i ciociari si fanno vedere dalle parti di Strakosha con Pinamonti, ma la conclusione finisce alta. Nel finale di match è ancora l'ex interista a sprecare una ghiotta occasione dal limite dell'area e a tempo scaduto tocca a Strakosha superarsi contro Trotta.

Nell'altro posticipo, Cagliari e Atalanta non si fanno male nei primi 45 minuti con i due portieri che fanno fatica anche a sporcarsi i guanti. Zero occasioni ambo i lati e squadre che vanno al riposo sul pareggio. Alla ripresa, sono i bergamaschi a rientrare meglio sul terreno di gioco. Arriva così il vantaggio con Hateboer, bravissimo a sfruttare un traversone tagliato di Castagne. I sardi provano a reagire subito: gran giocata di Joao Pedro che si fa tutto il campo, raggiunge il fondo e serve un pallone per Pavoletti che, di tacco, spedisce di poco a lato. A questo punto Maran sbilancia la squadra facendo esordire i nuovi Thereau e Luca Pellegrini, con il primo che si fa subito pericoloso dalle parti di Berisha. Nonostante i tentativi, però, il risultato non cambia fino al triplice fischio finale. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Frosinone-Lazio

Voti e pagelle

Frosinone: Sportiello (6 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere) Capuano (5,5 e 6), Krajnc (5 e 5,5), Salamon (5,5 e 5), Zampano (6 e 5,5), Beghetto (5,5 e 6), Chibsah (6,5), Sammarco (6), Valzania (6), Viviani (5,5), Ciano (7), Ciofani (5,5 e 6), Pinamonti (5 e 5,5), Trotta (5,5). Lazio: Strakosha (6,5), Acerbi (6,5), Bastos (6), Durmisi (6), Marusic (5), Radu (6,5 e 6), Badelj (6), Berisha (5,5 e 5), Leiva (5,5), Lulic (5,5), Parolo (6), Caicedo (6,5 e 7), Immobile (5,5 e 5), Luis Alberto (7).

Cagliari-Atalanta

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6,5 e 5,5), Ceppitelli (6 e 5,5), Faragò (5,5 e 6), Lu. Pellegrini (6), Pisacane (6), Romagna (5,5 e 6), Cigarini (5), Deiola (5,5 e 6), Ionita (6 e 6,5), Joao Pedro (7 e 6), Padoin (6 e 5), Pavoletti (6). Atalanta: Berisha (6,5), Castagne (7 e 6,5), Djimsiti (6 e 6,5), Hateboer (7), Palomino (6,5 e 6), Toloi (6), De Roon (6), Freuler (7 e 6), Pasalic (6 e 6,5), Gomez (6,5 e 6), Ilicic (6), Zapata (6).

Roma-Milan

Voti e pagelle

Roma: Olsen (6), Fazio (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Florenzi (6), Karsdorp (6), Kolarov (5,5 e 6), Manolas (6,5 e 6), De Rossi (6,5), Pellegrini (5,5 e 6), Zaniolo (7), Dzeko (6), El Shaarawy (6), Schick (6,5). Milan: Donnarumma (8), Calabria (6), Musacchio (5,5 e 5), Rodriguez (6 e 5,5), Romagnoli (6,5 e 6), Bakayoko (5,5 e 6), Calhanoglu (5 e 5,5), Castillejo (sv e 5,5), Kessié (5,5 e 6), Paquetà (6,5), Piatek (7), Suso (5,5).

Inter-Bologna

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6,5 e 7), Cedric (5,5 e 6), Dalbert (5,5 e 6), De Vrij (5), Ranocchia (6,5 e 6), Skriniar (6), Brozovic (5,5), Candreva (4,5), Joao Mario (5 e 5,5), Nainggolan (5 e 4,5), Perisic (5,5 e 6), Vecino (4,5), Icardi (4), Martinez (4,5 e 4). Bologna: Skorupski (7 e 6,5), Danilo (7,5), Dijks (7 e 6,5), Gonzalez (6 e 6,5), Lyanco (6,5), Mbaye (6 e 5,5), Krejci (5,5), Poli (6,5 e 6), Pulgar (6,5), Soriano (7), Orsolini (6,5 e 6), Palacio (7,5 e 7), Santander (7).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6,5 e 7), De Maio (6 e 5,5), Larsen (6,5), Nuytinck (6,5 e 6), Troost-Ekong (6,5 e 7), Behrami (6,5 e 6), D'Alessandro (6), De Paul (5 e 6), Fofana (5,5 e 6), Mandragora (5,5), Okaka (6), Pussetto (6,5 e 6). Fiorentina: Lafont (6), Biraghi (5,5 e 6), Laurini (6), Milenkovic (5,5 e 6), Pezzella (6 e 7), Chiesa (6,5), Fernandes (6,5 e 7), Gerson (5 e 5,5), Veretout (4,5 e 5,5), Mirallas (5), Muriel (5 e 6), Pjaca (5 e 5,5), Simeone (6).

Spal-Torino

Voti e pagelle

Spal: Viviano (6 e 6,5), Bonifazi (6), Cionek (6), Felipe (6), Fares (6,5), Kurtic (6), Lazzari (6), Missiroli (6 e 6,5), Valoti (5,5 e 7), Antenucci (5,5 e 6), Paloschi (5 e 5,5), Floccari (5 e sv). Torino: Sirigu (6), Aina (6), Ansaldi (5,5 e 6,5), De Silvestri (6 e 5,5), Izzo (6,5 e 6), Moretti (6), Nkoulou (5), Baselli (6), Lukic (6), Meité (6), Rincon (5,5 e 6), Belotti (5,5 e 6,5), Zaza (5).

Genoa-Sassuolo

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5), Biraschi (6), Criscito (6,5 e 6), Romero (6,5), Zukanovic (6), Bessa (6), Lazovic (6 e 5), Lerager (6), Radovanovic (5,5), Kouamé (7 e 6,5), Sanabria (6,5 e 7). Sassuolo: Consigli (6,5 e 7), Lirola (6), Magnani (6 e 5,5), Peluso (6), Rogerio (6), Bourabia (6,5 e 6), Djuricic (6 e 7), Duncan (6), Locatelli (6,5 e 6), Sensi (5,5 e 6,5), Babacar (5,5 e 6), Berardi (5,5 e 6), Boga (5,5 e 6,5).

Juventus-Parma

Voti e pagelle

Juventus: Perin (5,5), Caceres (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Cancelo (5 e 5,5), Rugani (5 e 5,5), Spinazzola (6), Bentancur (sv e 5,5), Bernardeschi (5,5), Can (sv e 5,5), Douglas Costa (7 e 6,5), Khedira (7 e 6,5), Matuidi (6), Pjanic (5,5), Mandzukic (5,5), Ronaldo (8 e 7). Parma: Sepe (6,5 e 6), Alves (6,5), Bastoni (6,5), Gagliolo (5,5 e 6,5), Iacoponi (5 e 5,5), Barillà (6,5 e 7), Biabiany (5 e 5,5), Kucka (7,5 e 7), Scozzarella (6 e 5,5), Stulac (6), Gervinho (8), Inglese (7), Siligardi (6,5), Sprocati (sv e 6).

Napoli-Sampdoria

Voti e pagelle

Napoli: Meret (6), Hysaj (6), Koulibaly (7 e 7,5), Maksimovic (6 e 6,5), Mario Rui (6,5), Allan (6), Diawara (6), Hamsik (6,5 e 7), Zielinski (7 e 7,5), Callejon (7), Insigne (7 e 6,5), Milik (6,5), Verdi (6). Sampdoria: Audero (5,5), Andersen (5 e 6), Bereszynski (5,5 e 5), Colley (5,5), Murru (5), Ekdal (5,5 e 5), Jankto (5 e 5,5), Linetty (5 e 5,5), Ramirez (5), Saponara (6), Vieira (5,5 e 6), Defrel (5 e 5,5), Gabbiadini (6), Quagliarella (6).

Empoli-Chievo

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (6), Di Lorenzo (6,5 e 7), Pasqual (6), Rasmussen (4,5 e 4), Silvestre (5), Veseli (6 e 5,5), Bennacer (6 e 6,5), Krunic (6,5 e 6), Traorè (6,5 e 6), Caputo (7,5 e 7), Farias (5,5 e 5), Oberlin (5). Chievo: Sorrentino (5,5 e 6), Bani (6), Barba (6), Jaroszynsi (6 e 5,5), Rossettini (5,5), Dioussè (6), Giaccherini (7), Hetemaj (4,5), Kiyine (5,5 e 5), Rigoni (6 e 5,5), Djordjevic (6), Pellissier (5,5), Stepinski (6,5 e 6).