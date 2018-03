Il Napoli crolla al San Paolo contro la Roma, la Juventus ne approfitta e si aggiudica una partita fondamentale nella lotta scudetto, la Spal conquista tre punti d'oro per la corsa salvezza. Questi i risultati degli anticipi della 27a giornata di serie A. Primo tempo pirotecnico al San Paolo, con il Napoli in gol dopo appena 6′ con Insigne, il pareggio della Roma al 12′ con Under e il ribaltamento di fronte di Dzeko al 26′. Alla ripresa i partenopei cercano il pari e si distendono in attacco, ma sono ancora i giallorossi a trovare il gol nuovamente con il bosniaco, a cui segue il poker di Perotti, che approfitta di una sciocchezza di Mario Rui. Nel finale 2-4 definitivo di Mertens.

I bianconeri vincono una gara di grande sofferenza, con la Lazio molto propositiva e padrona della metà campo. Quando il pari sembra scritto, però, a tempo ampiamente scaduto ecco l'invenzione che schianta la resistenza laziale: Dybala entra in area di forza, resiste alla carica di Parolo e in caduta batte uno Strakosha pressoché inoperoso.A Ferrara, il derby dell'Emilia lo vince la Spal superando un Bologna, capace di complicarsi la vita dopo meno di un quarto d'ora con l'espulsione di Gonzalez. Complice un campo ai limiti della praticabilità, gli spallini non ne approfittano subito con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0. Alla ripresa è Grassi a rompere subito l'equilibrio, ma i felsinei non rinunciano a giocarsela, sfiorando il pari sino alla conclusione, quando arriva anche l'espulsione di Mattiello nei biancoblù.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

