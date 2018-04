Il Genoa batte il Verona per 3-1 e celebra la salvezza. Questo l'esito dell'ultimo posticipo della 34a giornata di serie A (le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport). A Marassi i rossoblu, desiderosi di chiudere definitivamente i conti salvezza, cominciano subito forte trovando il vantaggio dopo appena 7 minuti. A siglarlo è Medeiros, elemento di fantasia che in queste ultime settimane sta trovando molto spazio, bravo a fulminare Nicolas con un tiro dalla lunga distanza. Subito lo svantaggio, il Verona prova a reagire d’orgoglio, a farsi vedere dalle parti di Perin e sono clamorose due occasioni sprecate da Romulo e Matos. Il primo tempo si chiude così con i padroni di casa in vantaggio.

Alla ripresa il Genoa prova a rimettere la testa avanti con Lapadula, neutralizzato in extremis da Caracciolo. Sul capovolgimento di fronte, i veneti si fanno pericolosi ancora sull’asse Romulo-Matos, ma quest’ultimo svirgola da due passi. Al 65’ l’occasione che cambia il match: Cerci colpisce di prima intenzione, Hiljemark respinge di braccio. Rigore. Se ne incarica Romulo che realizza. Sull’1-1 le squadre non si accontentano e proseguono a giocare a viso aperto. È così al 78’ il Genoa si riporta in vantaggio con Bessa. E nel finale arriva anche il tris di Pandev. A quattro giornate dal termine della stagione e con tutti i verdetti ancora in bilico, vi ricordiamo che si torna in campo sabato alle 18 con Roma-Chievo e a seguire il big match Inter-Juventus.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Genoa-Verona

Bonus e malus

GOL: Medeiros, Bessa, Pandev, Romulo

GOL SUBITI: Perin (-1), Nicolas (-3)

ASSIST: Lazovic

AMMONITI: Cofie, Danzi, Valoti, Cerci

Cagliari-Bologna

Bonus e malus

AMMONITI: Padoin, Cigarini, Lykogiannis, Gonzalez, Crisetig, Dzemaili, De Maio, Nagy

Atalanta-Torino

Bonus e malus

GOL: Freuler, Gosens, Ljajic

GOL SUBITI: Berisha (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Barrow, Castagne, Edera

AMMONITI: Caldara, De Roon, Ansaldi, Moretti

Chievo-Inter

Bonus e malus

GOL: Stepinski, Icardi, Perisic

GOL SUBITI: Sorrentino (-2), Handanovic (-1)

ASSIST: Birsa, D'Ambrosio, Rafinha

AMMONITI: Pucciarelli, Cancelo

Lazio-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Milinkovic-Savic, De Vrij, Immobile (2)

GOL SUBITI: Viviano (-4)

ASSIST: Radu, Anderson, Milinkovic-Savic, Nani

AMMONITI: Lucas Leiva, Praet, Torreira

Udinese-Crotone

Bonus e malus

GOL: Lasagna, Simy, Faraoni

GOL SUBITI: Bizzarri (-2), Cordaz (-1)

ASSIST: Maxi Lopez, Nalini

AMMONITI: Behrami, Jankto

Juventus-Napoli

Bonus e malus

GOL: Koulibaly

GOL SUBITI: Buffon (-1)

ASSIST: Callejon

AMMONITI: Asamoah, Benatia, Pjanic, Albiol

Spal-Roma

Bonus e malus

GOL: Nainggolan, Schick

AUTOGOL: Vicari (-2)

GOL SUBITI: Meret (-3)

ASSIST: Pellegrini

AMMONITI: Vicari, Everton Luiz, Schiattarella, Grassi, Strootman

Sassuolo-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Politano

GOL SUBITI: Dragowski (-1)

ASSIST: Adjapong

AMMONITI: Peluso, Berardi, Lemos, Adjapong, Rogerio, Consigli, Laurini, Benassi

ESPULSI: Dabo

Milan-Benevento

Bonus e malus

GOL: Iemmello

GOL SUBITI: Donnarumma (-1)

ASSIST: Viola

AMMONITI: Locatelli, Sagna

ESPULSI: Diabaté