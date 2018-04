Per la Lazio è sempre tempo di goleade, torna alla vittoria anche l'Inter, l'Atalanta assapora l'Europa. Questi i principali risultati della domenica pomeriggio della 34a giornata di serie A. 4-0 dei biancocelesti sulla Sampdoria, con Milinkovic-Savic, De Vrij (sesto stagionale) e doppio Immobile (quota 29); 2-1 con qualche batticuore per i nerazzurri col Chievo (Icardi e Perisic; Stepinski per i veronesi); stesso risultato per l'Atalanta sul Torino (Freuler e Gosens, dopo il momentaneo pari di Ljajic).

Nelle altre gare 0-0 tra Cagliari e Bologna, 2-1 del Crotone sull'Udinese al Friuli (dopo l'iniziale vantaggio di Lasagna, immediato pari di Simy e poi Faraoni nel finale). Nel big match del posticipo è il Napoli a imporsi in extremis sulla Juventus, con la rete di Koulibaly direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Napoli

Voti e pagelle

Juventus: Buffon (6), Asamoah (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Benatia (5 e 5,5), Lichtsteiner (5), Howedes (5,5), Khedira (5 e 5,5), Pjanic (5,5), Matuidi (6), Costa (5 e 5,5), Mandzukic (6 e 5,5), Dybala (5), Cuadrado (5 e 5,5), Higuain (5,5). Napoli: Reina (6 e 6,5), Albiol (7), Hysaj (7 e 6,5), Koulibaly (8), Rui (7 e 6,5), Allan (6,5), Hamsik (6 e 6,5), Zielinski (6 e 6,5), Jorginho (6,5 e 7), Callejon (6,5), Insigne (6,5 e 7), Mertens (5 e 6), Milik (6).

Lazio-Sampdoria

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6 e 6,5), De Vrij (7 e 7,5), Marusic (6 e 6,5), Radu (7,5 e 8), Caceres (6 e 7,5), Leiva (6,5 e 7), Lulic (7), Milinkovic (7,5 e 8), Lukaku (6,5), Anderson (7 e 6,5), Nani (6,5 e 7), Immobile (7,5). Sampdoria: Viviano (5,5 e 6), Bereszynski (5 e 5,5), Ferrari (4,5), Strinic (4), Andersen (5,5), Barreto (6 e 6,5), Praet (5,5 e 6), Torreira (5,5 e 6), Ramirez (5 e 5,5), Linetty (5,5 e 6), Caprari (5), Kownacki (5,5 e 5), Zapata (5), Quagliarella (6).

Chievo-Inter

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (6), Bani (6), Cacciatore (6), Jaroszynski (6 e 5,5), Castro (6), Tomovic (5,5 e 6), Hetemaj (6 e 6,5), Radovanovic (6), Rigoni (6), Giaccherini (6,5 e 6), Birsa (6,5), Inglese (5,5), Pucciarelli (6,5), Stepinski (6,5). Inter: Handanovic (7 e 7,5), D'Ambrosio (6 e 6,5), Miranda (6), Skriniar (5,5), Cancelo (5,5), Brozovic (7 e 6), Valero (5), Vecino (5,5 e 6), Perisic (7), Karamoh (6), Santon (6), Rafinha (6,5), Icardi (6 e 7).

Atalanta-Torino

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6 e 7), Caldara (7 e 7,5), Gosens (7,5 e 7), Hateboer (5,5 e 6), Bastoni (sv e 6,5), Castagne (7), Mancini (6,5), Toloi (6,5 e 7), Cristante (6,5 e 7), Freuler (7,5), De Roon (7 e 7,5), Gomez (6,5 e 7), Barrow (7,5). Torino: Sirigu (6,5 e 6), Bonifazi (5 e 6), Molinaro (5,5 e 6), Moretti (5,5 e 6,5), N'Koulou (4,5 e 6), Ansaldi (5,5 e 6,5), Burdisso (5 e 6), Acquah (5 e 6), Ljajic (6,5 e 7), Rincon (5 e 6), Edera (6), Belotti (5,5).

Cagliari-Bologna

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6 e 6,5), Ceppitelli (6,5), Pisacane (6,5), Castan (5,5 e 6), Barella (5 e 6), Cigarini (5,5), Faragò (6,5), Ionita (5 e 6), Padoin (6 e 5,5), Pavoletti (5), Sau (6,5 e 6), Han (5). Bologna: Mirante (6,5 e 6), De Maio (6,5), Gonzalez (6), Masina (6,5), Romagnoli (5,5), Mbaye (6,5 e 6), Crisetig (5 e 6), Poli (6 e 6,5), Dzemaili (5,5), Verdi (5 e 5,5), Palacio (5,5), Orsolini (6).

Udinese-Crotone

Voti e pagelle

Udinese: Bizzarri (6), Adnan (5,5), Danilo (5,5), Samir (4,5), Widmer (5), Zampano (6), Barak (6), Fofana (5,5), Behrami (5,5), Balic (5), Stryger Larsen (6), Lasagna (7,5), Maxi Lopez (5), Jankto (5). Crotone: Cordaz (7,5), Ceccherini (6), Faraoni (7,5), Martella (6,5), Capuano (6,5), Barberis (6,5), Mandragora (6,5), Rohden (6,5), Nalini (7), Ricci (6), Simy (7,5), Trotta (6,5), Sampirisi (6).

Spal-Roma

Voti e pagelle

Spal: Meret (6,5 dalla Gazzetta e 7 dal Corriere), Gomis (sv), Felipe (5 e 4,5), Mattiello (5,5 e 5), Vicari (4,5), Grassi (5), Cionek (4,5 e 4), Lazzari (6,5 e 5), Schiattarella (4,5), Simic (5), Kurtic (4,5 e 5,5), Everton Luiz (6 e 5), Antenucci (5,5), Paloschi (5,5). Roma: Alisson (6,5), Fazio (6,5 e 7), Manolas (6,5), Peres (6,5 e 7), Silva (6,5), Gonalons (6 e 6,5), Gerson (sv e 6), Nainggolan (7 e 7,5), Perotti (6,5 e 6), Pellegrini (7 e 6,5), Strootman (7 e 7,5), Under (6), El Shaarawy (7 e 7,5), Schick (7).

Milan-Benevento

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (5,5 e 4,5), Bonucci (5,5 e 4,5), Calabria (5), Rodriguez (4,5 e 5), Zapata (5,5), Biglia (5 e 4,5), Locatelli (5,5 e 4,5), Kessie (6 e 5), Bonaventura (6 e 5), Borini (4,5 e 5), Suso (5,5 e 5), Cutrone (5 e 4,5), Silva (4,5 e 4), Kalinic (5 e 4,5). Benevento: Puggioni (7,5 e 7), Djimsiti (7 e 6,5), Letizia (6,5), Tosca (7), Sagna (6 e 7), Cataldi (6,5 e 7), Viola (7,5 e 7), Parigini (6 e sv), Sandro (6,5 e 8), Iemmello (7 e 7,5), Diabaté (5), Brignola (6), Venuti (6 e 6,5), Djuricic (6,5).

Sassuolo-Fiorentina

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6), Acerbi (7 e 6,5), Adjapong (6,5 e 6), Peluso (6,5 e 6), Rogerio (6,5 e 6), Lemos (6), Dell'Orco (6 e sv), Duncan (6), Magnanelli (6,5 e 6), Missiroli (6,5), Politano (7,5 e 7), Berardi (5,5 e 6), Ragusa (6). Fiorentina: Dragowski (6 e 5,5), Milenkovic (4 e 5), Olivera (6 e 5), Gil Dias (5,5), Vitor Hugo (5,5 e 5), Laurini (5), Benassi (4,5 e 5,5), Veretout (6 e 5), Chiesa (5,5 e 5), Saponara (5 e 5,5), Simeone (5 e 5,5), Dabo (4), Falcinelli (4,5 e 5).