La pratica Chievo, seppur con qualche patema d'animo di troppo, è archiviata. L'Inter ha vinto anche a Verona ed è ancora agganciata al treno Champions, sul quale vogliono salire anche Roma e Lazio. Per Icardi e compagni sarà dunque fondamentale non perdere punti nelle prossime quattro partite: a cominciare da quella della prossima settimana, attesa con ansia da tutto il popolo nerazzurro.

Nel prossimo weekend di scena a San Siro ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri. L'ultima volta che i bianconeri sono stati ospitati dall'Inter, San Siro si è divertito con i gol del capitano e di Perisic: decisivi nel ribaltare il risultato dopo la rete di Lichsteiner. Ad aspettare con ansia la vecchia signora è proprio Mauro Icardi che, al termine della gara del Bentegodi, ha commentato la vittoria contro il Chievo e l'imminente big match del Meazza.

L'input del capitano

"Nel primo tempo siamo stati pericolosi solo in un paio di occasioni, ma nella ripresa siamo scesi in campo con la voglia di far gol e ne abbiamo fatti due – ha dichiarato l'argentino ai microfoni di Inter TV – Ora dobbiamo fare un grande finale. Dobbiamo giocare al meglio le ultime quattro, perché Roma e Lazio non mollano e all'ultimo contro i biancocelesti vedremo a che punto saremo. Il mio gol? E' importante per la vittoria della squadra e non importa se resto dietro a Immobile nella classifica marcatori. Spero di continuare a segnare per il bene della squadra".

In attesa di un'eventuale chiamata mondiale da Sampaoli, l'ultima battuta Icardi l'ha dedicata proprio alla Juventus: "Senza il periodo negativo avremmo ora un'altra classifica, per questo dobbiamo fare un finale al massimo – ha concluso Maurito – A cominciare dalla sfida con la Juventus e sarà fondamentale vincere sempre fino al termine del campionato. Io insensibile contro la Juve? Speriamo".