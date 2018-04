E' un doppio ex e dall'alto della sua esperienza internazionale è da sempre ritenuto una voce autorevole. Dopo aver giocato con Inter e Real Madrid, Luis Figo oggi si gode la vita lontano dai campi di gioco anche se spesso torna a parlare di calcio. Ed è quello che ha fatto nelle scorse ore, davanti ad una domanda sul futuro di Mauro Icardi: attuale capitano dell'Inter e oggetto del desiderio anche della stessa società madrilena.

"Icardi pronto per il Real Madrid? I grandi giocatori come lui si adattano a qualsiasi situazione. Hanno le qualità per giocare in qualsiasi squadra – ha spiegato il portoghese davanti ai microfoni di Sky – Il suo futuro dipende dal progetto Inter, dalla condizione finanziaria della società e dalla sua volontà. Sarà importante raggiungere la qualificazione alla Champions League, anche perché l'Inter è ormai fuori da troppi anni".

Il Mondiale senza l'Italia

Atteso da un ulteriore prolungamento di contratto e da un ricco adeguamento economico (si parla di più di 7,5 milioni di euro), che potrebbe farlo diventare il calciatore più pagato d’Italia, Mauro Icardi è infatti uno dei pochi campioni finiti sul taccuino del presidente del Real Madrid Florentino Perez: pronto a tutto per portarlo in Spagna.

L'argentino pensa però alla prossima Coppa del Mondo in Russia: Mondiale al quale il Portogallo di Figo si presenterà come campione d'Europa in carica. L'assenza della Nazionale italiana, secondo l'ex Pallone d'Oro, sarà davvero difficile da digerire: "È dura, sia per i tifosi che per le società – ha concluso Figo – E per il calcio in generale: non siamo abituati a un campionato del mondo senza Italia. Però questa credo sia una lezione che può servire per il futuro, per non tornare a ripetere gli errori che sono costati l'esclusione agli azzurri".