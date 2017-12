Il Napoli supera il Crotone e si aggiudica il titolo d'inverno. I partenopei non perdono in trasferta dall'ottobre 2016 e allo Scida hanno messo in fila il 23esimo risultato utile consecutivo, nell'anticipo della 19a giornata. Cominciano bene gli uomini di Zenga, con le iniziative di Budimir e Trotta, ma i campani impiegano poco più di dieci minuti a conquistare la superiorità territoriale. Al 13′ e al 15′, rispettivamente, Mertens e Albiol fanno le prove generali, al 17′ Hamsik porta in vantaggio i suoi, servito alla perfezione da Allan.

Nonostante lo 0-1, i padroni di casa provano a riaffacciarsi dalle parti di Reina, specie con Rohden, ma Koulibaly e soci fanno buona guardia. Dopo un'ora di gioco arriva il primo calcio d'angolo per i calabresi (nello stesso lasso di tempo i napoletani ne battono dieci) con Budimir che, in fuorigioco, impegna severamente Reina. Al 63′ si rivede il Napoli con la clamorosa traversa di Insigne, a seguire ci provano ancora Hamsik e Zielinski ma senza fortuna. Nel finale, il Crotone inserisce anche Aristoteles, per uno schieramento più offensivo, ma è Cordaz a doversi superare su Diawara e Callejon in stretta successione.

Hamsik non si ferma più.

Ancora una volta, dunque, a risultare decisivo è stato lo slovacco che, nelle ultime tre gare, ha messo insieme altrettanti gol, contro Torino, Sampdoria e appunto Crotone. E pensare che nelle precedenti 15 gare il centro era stato uno solo, a margine di prestazioni mediocri e frequenti sostituzioni. È come se, conquistato il record di Maradona in maglia Napoli (a proposito la squadra ha indossato una casacca speciale in onore di Hamsik), si fosse definitivamente sbloccato, al punto da risultare infermabile.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Crotone-Napoli.

Bonus e malus.

GOL: Hamsik

GOL SUBITI: Cordaz (-1)

ASSIST: Allan

AMMONITI: Ceccherini, Albiol, Jorginho