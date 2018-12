Simeone si ripete e zittisce fischi e voci contrarie. Dopo il ritorno al gol della scorsa settimana contro il Sassuolo, utile a interrompere un digiuno di quasi tre mesi, con l'Empoli il Cholito ha prima mandato in gol Mirallas e poi si è messo in proprio sfruttando al meglio un assist di Biraghi (3-1 il finale con Dabo a chiudere il tris, di Krunic l'illusorio vantaggio empolese). È questo uno dei riscontri più interessanti nella 16a giornata di serie A in chiave fantacalcio. Il giovane argentino, a lungo atteso dai fantallenatori, è tornato a far la differenza.

Un +4 che ha permesso di sopravanzare gli altri bomber di giornata, Ronaldo (autore del gol 5.000 della Juventus) e Icardi, andati a segno entrambi dal dischetto – rispettivamente contro Torino e Udinese – a margine di gare tutto sommato scialbe e con pochi squilli. Molto interessante, invece, il ritorno al gol di Berardi, che ha contribuito al successo del Sassuolo sul Frosinone (complice anche l'autogol di Ariaudo), mentre Quagliarella ha festeggiato l'imminente rinnovo del contratto con il 2-0 al Parma e per Milik è stata la terza giornata di fila in gol.

Prestazioni positive anche per i portieri Handanovic, Perin (schierato al posto di Szczesny per turnover), Sirigu (infortunato, ma determinante nella prima mezz'ora con un paio di interventi su Ronaldo e Chiellini), Gomis, Sorrentino, Consigli e Audero, tutti imbattuti. Malissimo Zaza con il suo errore che ha portato al rigore decesivo e gli è valso un 4 in pagella.

Inter-Udinese

Bonus e malus

GOL: Icardi

GOL SUBITI: Musso (-1)

AMMONITI: Asamoah, Martinez, Politano, Musso

Torino-Juventus

Bonus e malus

GOL: Ronaldo

GOL SUBITI: Ichazo (-1)

AMMONITI: Ansaldi, Zaza, Perin, Can, Pjanic, Ronaldo

Spal-Chievo

Bonus e malus

AMMONITI: Missiroli, Floccari, Jaroszunski, Bani, Radovanovic, Birsa

Fiorentina-Empoli

Bonus e malus

GOL: Mirallas, Simeone, Dabo, Krunic

GOL SUBITI: Lafont (-1), Provedel (-3)

ASSIST: Simeone, Biraghi, Caputo

AMMONITI: Benassi, Gerson, Krunic

Frosinone-Sassuolo

Bonus e malus

GOL: Berardi

AUTOGOL: Ariaudo (-2)

GOL SUBITI: Sportiello (-2)

ASSIST: Duncan

AMMONITI: Chibsah, Ciano, Soddimo, Rogerio, Sensi

Sampdoria-Parma

Bonus e malus

GOL: Caprari, Quagliarella

GOL SUBITI: Sepe (-2)

ASSIST: Praet (2)

AMMONITI: Murru, Linetty, Scozzarella

Cagliari-Napoli

Bonus e malus

GOL: Milik

GOL SUBITI: Cragno (-1)

AMMONITI: Padoin, Sau, Maksimovic, Insigne

Roma-Genoa

Bonus e malus