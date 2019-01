L'Inter prosegue nella sua tradizione poco positiva col Sassuolo, la Roma supera il Torino e il Parma è corsaro a Udine. Questi, in sintesi, i risultati degli anticipi della 20a giornata di serie A. A San Siro, i nerazzurri non vanno oltre il pari contro la squadra di De Zerbi che si vede negare a più riprese il gol vittoria da Handanovic, assoluto migliore in campo. I neroverdi ci provano con Boateng, Berardi e anche Boga; di Vecino l'occasione migliore per l'Inter, troppo poco per pensare di conquistare l'intera posta in palio.

A Roma, invece, i giallorossi piegano con difficoltà un indomito Torino. La gara comincia male per Di Francesco, a causa dell'infortunio di Under dopo appena 7 minuti. Al suo posto, però, entra El Shaarawy, decisivo non solo con il suo gol del 3-2 definitivo (su assist di Pellegrini), ma anche con il rigore conquistato sul punteggio di 1-0 e poi realizzato da Kolarov. In precedenza era stato Zaniolo, con un eurogol in acrobazia, a sbloccare la partita, mentre per il Toro il momentaneo pareggio era stato propiziato dall'uno-due firmato da Rincon e Ansaldi.

1-2 il finale a Udine, con il gran gol in contropiede di Gervinho che sblocca il pareggio propiziato inizialmente dal rigore di Inglese e dal gol in mischia di Okaka, quest'ultimo all'esordio con la maglia dei friulani dopo il passaggio dal Watford, altra società della galassia Pozzo. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Roma-Torino

Voti e pagelle

Roma: Olsen (5,5), Fazio (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Karsdorp (6,5 e 6), Kolarov (7 e 6,5), Manolas (6), Cristante (6,5 e 6), Pellegrini (7), Zaniolo (7,5), Dzeko (5,5 e 5), El Shaarawy (7,5 e 7), Kluivert (5,5), Schick (6). Torino: Sirigu (6,5), Aina (6 e 6,5), Ansaldi (7,5 e 7), De Silvestri (5,5), Djidji (6 e 5,5), Lyanco (5,5 e 5), Nkoulou (6), Parigini (6,5 e 5,5), Rincon (6,5 e 6), Belotti (6,5 e 5,5), Iago Falque (5), Zaza (5,5 e 6), Edera (5,5 e sv).

Udinese-Parma

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6), Larsen (5,5 e 6,5), Nuytinck (5,5), Opoku (5 e 5,5), Troost-Ekong (5,5), Behrami (5,5 e 6), D'Alessandro (5), De Paul (5,5 e 5), Fofana (5 e 6), Lasagna (5,5 e 5), Machis (6), Okaka (6 e 6,5). Parma: Sepe (7 e 6,5), Alves (6), Bastoni (6,5 e 5,5), Iacoponi (6), Barillà (6), Biabiany (6 e 5,5), Deiola (6,5 e 5,5), Kucka (6), Stulac (7 e 6,5), Gervinho (7,5 e 7), Inglese (6,5 e 6).

Inter-Sassuolo

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (7,5), Asamoah (5,5), D'Ambrosio (6 e 5,5), De Vrij (5,5), Skriniar (6,5), Brozovic (5,5), Joao Mario (5), Nainggolan (5,5), Perisic (5,5 e 5), Vecino (6 e 5), Icardi (5 e 4,5), Politano (6). Sassuolo: Consigli (6,5), Lirola (5,5 e 6,5), Magnani (6 e 7), Peluso (6,5), Rogerio (6 e 5,5), Boateng (7), Bourabia (6 e 5,5), Djuricic (5,5), Duncan (7 e 6,5), Locatelli (6 e 6,5), Sensi (6,5), Berardi (6 e 6,5), Boga (6,5 e 7).