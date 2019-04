La Juventus si aggiudica lo scudetto con cinque turni di anticipo, l'Inter tiene a bada (e a distanza) la Roma, il Milan rallenta ancora, crolla la Lazio. Questi i principali risultati della 33a giornata di serie A. 2-1 dei bianconeri sulla Fiorentina (Alex Sandro e autogol di Pezzella dopo il vantaggio di Milenkovic); 1-1 degli interisti sui giallorossi (a El Shaarawy ha risposto Perisic); stesso risultato tra rossoneri e Parma (Castillejo e Bruno Alves), mentre la squadra di Inzaghi è caduta a sorpresa all'Olimpico col Chievo (1-2, Vignato e Hetemaj per i veronesi, inutile la rete di Caicedo).

Guardando alle altre gare torna alla vittoria il Torino in casa del Genoa (1-0, Ansaldi), cade la Sampdoria al Dall'Ara col Bologna (3-0, autogol Tonelli, Pulgar e Orsolini), 4-2 della Spal in casa dell'Empoli (doppio Petagna, Floccari, Antenucci per i ferraresi, Caputo e Traoré per i toscani), 1-1 tra Udinese e Sassuolo (autogol Lirola e Sensi), 1-0 del Cagliari sul Frosinone (Joao Pedro). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Fiorentina

Voti e pagelle

Juventus: Szczesny (6), Alex Sandro (6,5), Bonucci (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Cancelo (6), Rugani (5,5), Bentancur (6), Bernardeschi (6 e 6,5), Can (6,5 e 6), Cuadrado (5,5), Matuidi (5,5 e 6), Pjanic (6), Kean (6), Ronaldo (6,5). Fiorentina: Lafont (6 e 5,5), Ceccherini (6,5 e 6), Hancko (5 e 4,5), Milenkovic (7 e 6,5), Pezzella (5,5 e 5), Benassi (6), Chiesa (7), Dabo (6 e 6,5), Gerson (6 e 5,5), Veretout (6), Mirallas (5,5 e 6), Muriel (5,5), Simeone (5).

Inter-Roma

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (7 e 6,5), Asamoah (6,5 e 7), D'Ambrosio (6), De Vrij (5,5), Skriniar (5,5 e 6), Borja Valero (7), Nainggolan (5), Perisic (6,5), Vecino (6), Icardi (6), Martinez (6,5 e 6), Politano (6,5). Roma: Mirante (6,5), Fazio (6,5), Florenzi (5,5 e 6), Juan Jesus (6,5), Kolarov (6), Cristante (5,5 e 6,5), N'Zonzi (6 e 7), Pellegrini (5,5 e 6), Under (5 e 5,5), Zaniolo (5,5), Dzeko (7 e 6), El Shaarawy (7).

Parma-Milan

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6), Alves (7), Dimarco (6 e 6,5), Gagliolo (6 e 6,5), Gazzola (6 e 6,5), Iacoponi (6,5 e 6), Barillà (6,5 e 6), Kucka (6,5), Scozzarella (6), Ceravolo (5 e 6), Gervinho (6 e 6,5), Siligardi (6 e 6,5), Sprocati (6,5 e 6). Milan: Donnarumma (6,5 e 5,5), Conti (5,5 e 4,5), Rodriguez (6 e 5,5), Romagnoli (6,5), Zapata (6,5), Bakayoko (6), Biglia (5,5 e 5), Borini (6 e 5), Calhanoglu (5,5 e 5), Castillejo (6,5), Kessie (5,5), Cutrone (6), Piatek (6 e 5,5), Suso (6).

Lazio-Chievo

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (5), Acerbi (5), Durmisi (4), Luiz Felipe (5), Marusic (4), Patric (5 e 5,5), Badelj (5 e 4,5), Correa (5,5 e 4), Milinkovic (3), Parolo (5), Caicedo (5,5 e 6), Immobile (4,5 e 5), Luis Alberto (4 e 3). Chievo: Semper (6,5 e 7), Bani (5,5 e 7), Barba (6 e 6,5), Cesar (6), Depaoli (7), Diousse (6 e 5,5), Hetemaj (7,5), Kiyine (6 e 7), Rigoni (7 e 6), Vignato (7,5), Leris (6,5), Meggiorini (6,5), Pellissier (sv e 6,5), Stepinski (6,5 e 7).

Genoa-Torino

Voti e pagelle

Genoa: Radu (7 e 6), Criscito (6 e 5,5), Romero (7 e 6), Zukanovic (6 e 5), Bessa (5,5), Lazovic (6 e 5), Lerager (6,5 e 6), Radovanovic (6 e 5), Rolon (6 e 5), Sturaro (6), Veloso (5), Kouame (7 e 6), Lapadula (6 e 5,5), Sanabria (4,5 e 5). Torino: Sirigu (8 e 7,5), Aina (6,5), Ansaldi (7,5 e 6,5), Izzo (7 e 6,5), Moretti (7), Nkoulou (7 e 6,5), Baselli (6 e 6,5), Berenguer (6 e 6,5), Meité (6), Rincon (6), Belotti (6,5), Paragini (6 e sv).

Bologna-Sampdoria

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6,5), Danilo (6,5 e 7), Lyanco (6), Mbaye (6 e 6,5), Dzemaili (6,5 e 7), Krejci (7 e 6,5), Pulgar (7,5), Soriano (5 e 6), Orsolini (7 e 6,5), Palacio (7 e 6,5), Sansone (6), Poli (6 e sv). Sampdoria: Audero (4 e 4,5), Andersen (4,5 e 5,5), Murru (5,5 e 6), Sala (5 e 5,5), Tonelli (4,5 e 5), Ekdal (6 e 5,5), Linetty (5,5 e 6), Praet (4,5 e 5,5), Ramirez (5), Saponara (5,5 e 5), Caprari (5,5), Defrel (5), Quagliarella (5,5 e 5).

Empoli-Spal

Voti e pagelle

Empoli: Dragowski (5,5 e 5), Dell'Orco (5,5), Di Lorenzo (5,5 e 6), Nikolau (5), Rasmussen (4 e 4,5), Veseli (5,5 e 5), Bennacer (5,5 e 6), Brighi (6 e 5,5), Capezzi (5), Krunic (6), Traoré (6,5), Caputo (6), Mchedlidze (6). Spal: Viviano (6), Bonifazi (6), Cionek (6,5 e 6), Costa (6 e 6,5), Vicari (5,5), Kurtic (6 e 5,5), Lazzari (7 e 6,5), Missiroli (6,5 e 6), Murgia (6,5 e 6), Antenucci (6,5), Floccari (7,5 e 7), Petagna (8 e 7,5).

Cagliari-Frosinone

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (6 e 6,5), Ceppitelli (6,5 e 6), Faragò (5 e 6), Klavan (6), Lykogiannis (6), Romagna (6 e 6,5), Srna (6,5), Birsa (6,5 e 6), Cigarini (7 e 6,5), Ionita (7 e 7,5), Joao Pedro (6,5), Pavoletti (6,5 e 7). Frosinone: Sportiello (6,5 e 7), Ariaudo (5,5 e 6,5), Capuano (5,5 e 6), Goldaniga (6,5 e 6), Zampano (5), Beghetto (5,5 e 6), Maiello (5,5 e 6), Paganini (6 e 5,5), Valzania (6), Ciano (6,5 e 6), Ciofani (5,5), Dionisi (5 e 5,5), Pinamonti (5,5).

Udinese-Sassuolo

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6), De Maio (5,5 e 6), Larsen (6,5), Samir (5,5 e 6), Troost-Ekong (5), D'Alessandro (5,5 e 6,5), De Paul (5 e 5,5), Mandragora (5,5 e 6), Sandro (5,5), Lasagna (5,5 e 6,5), Okaka (6 e 6,5), Pussetto (6), Teodorczyk (6 e sv). Sassuolo: Consigli (6), Demiral (5,5 e 6), Ferrari (6), Lirola (6 e 5,5), Magnani (6 e 6,5), Peluso (6,5 e 6), Rogerio (6), Bourabia (6), Locatelli (6 e 5,5), Magnanelli (6), Sensi (6,5), Berardi (6,5), Boga (6 e 6,5).