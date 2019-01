C'è tanto materiale per il fantacalcio dalle partite domenicali della 21a giornata di serie A. Gol a grappoli, rimonte apparentemente impossibili, espulsioni ed errori. Ad aprire le danze sono state Chievo e Fiorentina nell'anticipo di mezzogiorno: 3-4 il finale per i viola, nonostante l'inferiorità numerica causata dal rosso a Benassi sul punteggio di 2-1 per la squadra di Pioli (Muriel e lo stesso Benassi, Stepinski per i padroni di casa). Nel secondo tempo pari di Pellissier dal dischetto, nuovo vantaggio di Chiesa, errore dagli undici metri dello stesso attaccante clivense e ancora in gol Chiesa, che anticipa il definitivo 4-3 di Djordjevic.

Copioni analoghi alle 15 con il 3-3 dell'Atalanta in rimonta sulla Roma e il 3-2 della Spal sul Parma. A Bergamo i giallorossi provano a scappare con doppio Dzeko ed El Shaarawy, Castagne accorcia le distanze, poi Toloi e Zapata completano l'opera, con il secondo che, un minuto prima del suo gol, calcia alle stelle un rigore. Al Tardini non basta la doppietta di Inglese agli uomini di D'Aversa, Valoti, Petagna e Fares ribaltano il punteggio nell'ultima mezz'ora. 4-0 senza storia, invece, del Frosinone sul Bologna (Ghiglione, doppio Ciano e Pinamonti) con gli emiliani in 10 dal quarto d'ora per l'espulsione di Mattiello.

Quanto ai due posticipi, l'Inter cade a Torino contro i granata dell'ex Mazzarri. Partita decisa dal gol di Izzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, squadra di Spalletti non pervenuta e nel finale anche in 10 per effetto dell'espulsione di Politano. A Roma, è la Juventus a vincere in rimonta sulla Lazio con Cancelo e Cristiano Ronaldo, dopo l'iniziale vantaggio della Lazio con autogol di Emre Can. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Lazio-Juventus

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Bastos (5 e 6), Radu (6), Wallace (5,5 e 6), Correa (6,5), Leiva (7), Lulic (4,5 e 6), Milinkovic-Savic (6,5 e 6), Parolo (6,5), Immobile (5,5 e 6), Luis Alberto (7 e 6,5). Juventus: Szczesny (7), Alex Sandro (5,5), Bonucci (6), Cancelo (7,5 e 7), Chiellini (6), De Sciglio (5,5 e 6), Rugani (6 e 6,5), Bentancur (5,5 e 6), Bernardeschi (7 e 6,5), Can (4,5 e 5), Douglas Costa (5 e 5,5), Matuidi (5 e 5,5), Dybala (6,5 e 5), Ronaldo (6,5 e 6).

Torino-Inter

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (6,5 e 6), Aina (5,5 e 6), Ansaldi (7 e 7,5), De Silvestri (6,5), Djidji (6,5 e 7), Izzo (7,5), Nkoulou (6,5 e 7), Lukic (6,5 e 6), Baselli (6 e sv), Rincon (7), Belotti (6,5), Zaza (6). Inter: Handanovic (5,5 e 5), Dalbert (5 e 4,5), D'Ambrosio (5 e 4,5), De Vrij (6), Miranda (5,5), Skriniar (5,5), Brozovic (5,5), Joao Mario (5 e 4,5), Nainggolan (5), Vecino (5 e 4,5), Icardi (4,5 e 5), Martinez (4,5), Politano (4).

Chievo-Fiorentina

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (6), Barba (5,5 e 5), Cesar (5 e 5,5), Depaoli (6,5 e 6), Jaroszynski (6,5 e 6), Rossettini (5,5 e 5), Tomovic (5,5 e 5), Giaccherini (6,5 e 7), Hetemaj (6 e 5,5), Rigoni (6), Djordjevic (6,5 e 6), Leris (6 e 6,5), Pellissier (6), Stepinski (6,5). Fiorentina: Lafont (6,5), Hancko (5,5 e 6,5), Laurini (5,5), Pezzella (5), Vitor Hugo (5), Benassi (5,5 e 6), Chiesa (7,5 e 8), Dabo (6 e 7), Gerson (6), Norgaard (5,5), Veretout (6 e 6,5), Muriel (6,5), Simeone (6).

Atalanta-Roma

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6 e 5), Castagne (6,5 e 6), Djimsiti (6), Hateboer (6,5), Mancini (5), Palomino (6 e 6,5), Toloi (6 e 5,5), De Roon (6,5 e 6), Pasalic (6 e 6,5), Gomez (7,5), Ilicic (6 e 6,5), Zapata (6,5 e 6). Roma: Olsen (5,5 e 5), Florenzi (5 e 5,5), Karsdorp (4,5 e 5), Kolarov (5 e 4,5), Manolas (5,5 e 6), Marcano (5 e 5,5), Cristante (6 e 5,5), N'Zonzi (6), Pellegrini (5,5), Zaniolo (7), Dzeko (7 e 7,5), El Shaarawy (6 e 6,5), Kluivert (4,5).

Bologna-Frosinone

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (4 e 5), Calabresi (5), Danilo (4 e 5), Dijks (4,5 e 4), Helander (4), Mattiello (3), Poli (5 e 4), Pulgar (5 e 4), Soriano (5), Svanberg (5 e sv), Orsolini (4,5 e 5), Palacio (5,5 e 5), Destro (5 e sv), Sansone (5). Frosinone: Sportiello (6,5), Capuano (7 e 6), Ghiglione (7 e 7,5), Krajnc (6,5 e 7), Salamon (7), Beghetto (7,5 e 8), Cassata (7), Chibsah (6,5 e 7), Gori (6,5 e 6), Maiello (7,5 e 7), Ciano (7,5 e 8), Pinamonti (7 e 7,5).

Parma-Spal

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6), Alves (5,5 e 5), Bastoni (5), Gagliolo (6), Iacoponi (5,5), Barillà (6), Biabiany (6,5), Kucka (5,5 e 5), Scozzarella (6 e 6,5), Gervinho (5,5), Inglese (7). Spal: Viviano (6), Bonifazi (5,5 e 6), Felipe (6 e 5,5), Simic (5), Fares (7), Kurtic (6 e 6,5), Lazzari (6 e 5,5), Missiroli (5,5 e 6,5), Valdifiori (5 e 6), Valoti (6,5 e 7), Antenucci (6,5 e 6), Paloschi (5,5 e 6), Petagna (6,5 e 7).

Milan-Napoli

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Calabria (6 e 6,5), Musacchio (6 e 6,5), Rodriguez (6), Romagnoli (6,5), Bakayoko (6 e 6,5), Borini (6), Calhanoglu (5 e 5,5), Kessié (6), Paquetà (5,5 e 6,5), Cutrone (6), Piatek (6,5), Suso (5,5 e 6). Napoli: Ospina (7), Albiol (5 e 5,5), Ghoulam (6), Koulibaly (6,5), Malcuit (7), Mario Rui (6), Ruiz (5,5 e 6,5), Zielinski (6,5 e 6), Callejon (5,5 e 6), Insigne (5,5 e 6), Mertens (5 e 4,5), Milik (5,5).

Sampdoria-Udinese

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (sv), Bereszynski (6), Colley (7), Murru (6), Andersen (7 e 6,5), Ekdal (6,5), Linetty (6,5), Praet (6), Saponara (7 e 7,5), Defrel (6,5 e 6), Gabbiadini (6,5 e 7), Quagliarella (8). Udinese: Musso (6,5), Larsen (4,5 e 5,5), Nuytinck (5), Opoku (5), Troost-Ekong (5,5 e 5), Behrami (5), D'Alessandro (5), De Paul (4,5 e 5), Fofana (5,5 e 5), Mandragora (5), Okaka (5 e 5,5), Pussetto (5,5 e 5).

Sassuolo-Cagliari

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Lirola (7), Magnani (7,5 e 7), Peluso (7,5 e 7), Rogerio (6,5 e 6), Bourabia (6,5 e 6), Djuricic (6 e 6,5), Duncan (6,5 e 6), Locatelli (7), Magnanelli (6 e 6,5), Babacar (6), Berardi (7 e 6,5), Boga (6 e 6,5), Matri (6,5). Cagliari: Cragno (6), Ceppitelli (5), Faragò (5,5 e 5), Lykogiannis (5 e 4,5), Pisacane (5 e 5,5), Srna (5), Barella (6 e 5), Birsa (6), Cigarini (6 e 5,5), Ionita (5), Joao Pedro (5), Padoin (sv e 5,5), Farias (5,5), Pavoletti (5).