La Roma si fa raggiungere dall’Atalanta e sciupa tre gol di vantaggio. Non è bastata una doppietta di Dzeko, Zapata sbaglia un rigore e dopo 44 secondi segna per l’ottava volta consecutiva. Vittorie pesanti per la Spal e il Frosinone. Gli emiliani hanno vinto il derby in rimonta con il Parma. Poker del Frosinone con il Bologna, Inzaghi verso l’esonero.

Atalanta-Roma 3-3

Si parte e segna subito la Roma con Dzeko, che ritrova il gol dopo quasi quattro mesi, bello l’assist di Zaniolo, il bosniaco davanti a Berisha non sbaglia, l’Atalanta risponde subito e crea tantissime palle gol, non riesce a trovare però mai Zapata, Gomez colpisce la traversa battendo un calcio d’angolo.

La Roma è cinica e intelligente e trova il raddoppio poco dopo la mezz’ora, il gol è di Dzeko che riceve un bel pallone da Nzonzi e segna il 4° gol in campionato. L’Atalanta si sbilancia troppo e in contropiede subisce un altro gol, un altro assist di Zaniolo e rete del ‘Faraone’ El Shaarawy. La squadra di Gasperini accorcia le distanze allo scadere del primo tempo con Castagne. Nella ripresa alza bandiera bianca Mancini, infortunato. L’Atalanta con un gol di un difensore, questa volta Toloi, riapre l’incontro in modo definitivo si porta sul 2-3.

in foto: Il gol di Castagne.

Dopo aver ammonito Ilicic per simulazione, l’arbitro va a rivedere le immagini al Var e assegna un rigore all’Atalanta, Zapata manda il pallone in curva. Il colombiano non si dà per vinto e dopo pochissimo fredda Olsen, 3-3 e gol nell’ottava partita consecutiva. Finisce in parità, grande carattere dell’Atalanta, i giallorossi hanno sciupato tre gol di vantaggio e restano fuori dalle prime quattro.

Bologna-Frosinone 0-4

Partita da dimenticare per il Bologna e per Inzaghi che adesso rischia davvero l’esonero. Doveva essere la partita della riscossa e invece i rossoblu sono stati malamente sconfitti dal Frosinone che coglie il secondo successo esterno della stagione e si riavvicina al quartultimo posto. La partita cambia al 13’ quando Mattiello viene espulso da Banti, rosso diretto per un’entrata durissima su Cassata. Il Bologna sbanda, il Frosinone ne approfitta e segna due gol in tre minuti con Ghiglione e Ciano. Nel secondo tempo Skorupski sbaglia e c’è gloria pure per il giovane attaccante scuola Inter Pinamonti. Nel finale il Frosinone piazza il poker con Ciano. Fine della corsa per Inzaghi.

Parma-Spal 2-3

Bel derby tra Parma e Spal. I padroni di casa partono forte e segnano due gol con Inglese, bomber sempre poco considerato, il primo gol su rigore all’11’, l’altro a inizio ripresa. La Spal ha carattere da vendere e rimonta con Valoti e Petagna. Nel finale la Spal trova il gol della vittoria con Fares. L’undici di Semplici ottiene un successo pesantissimo in chiave salvezza, e conferma di avere una marcia in più nei derby.