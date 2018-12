La Juventus si prende il record di punti del girone di andata ma con il brivido, il Napoli vince a fatica, successo striminzito anche per l'Inter. Questi i risultati delle prime tre della classe nell'ultima giornata del girone di andata. I bianconeri superano per 2-1 un'ottima Sampdoria (doppio Ronaldo, che diventa capocannoniere, e Quagliarella), ma il Var allo scadere nega (legittimamente per fuorigioco) un eurogol a Saponara; 3-2 dei partenopei sul Bologna (doppio Milik e Mertens, Santander e Danilo per gli emiliani); un gol di Keita regala i tre punti all'Inter contro l'Empoli.

Guardando alle altre gare: la Lazio pareggia col Torino (1-1, a Belotti risponde Milinkovic-Savic), 2-0 della Roma a Parma (Cristante e Under), Higuain si sblocca e regala il 2-1 al Milan sulla Spal (di Castillejo e Petagna gli altri gol), 6-2 dell'Atalanta in casa del Sassuolo (Zapata, Gomez, Mancini e triplo Ilicic, doppio Duncan per i neroverdi), 0-0 tra Genoa e Fiorentina, 1-0 del Chievo sul Frosinone (Giaccherini), 2-0 dell'Udinese sul Cagliari (Pussetto e Behrami). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Juventus-Sampdoria

Voti e pagelle

Juventus: Perin (5), Alex Sandro (5 dalla Gazzetta e 6 dal Corriere), Chiellini (7), Rugani (6), De Sciglio (6,5), Matuidi (6,5), Emre Can (6 e 5,5), Pjanic (6), Mandzukic (6), Ronaldo (7,5), Dybala (7 e 6,5), Bernardeschi (6). Sampdoria: Audero (7 e 6,5), Murru (5,5 e 6), Colley (6 e 6,5), Ferrari (6), Sala (5 e 5,5), Ekdal (6,5), Linetty (6 e 5,5), Praet (6,5 e 6), Quagliarella (6,5), Ramirez (5,5), Caprari (5,5), Defrel (5,5), Saponara (7 e 6,5).

Napoli-Bologna

Voti e pagelle

Napoli: Meret (6), Ghoulam (6 e 5,5), Albiol (5 e 6), Maksimovic (5,5 e 6), Malcuit (6 e 7), Allan (6), Zielinski (5 e 6), Verdi (6 e 5,5), Milik (7 e 7,5), Mertens (6,5), Callejon (5,5), Ruiz (6 e 6,5), Rui (6), Ounas (sv e 6). Bologna: Skorupski (6 e 5), Danilo (6 e 6,5), De Maio (5 e 5,5), Helander (5,5), Djiks (6 e 5,5), Pulgar (6,5), Poli (6,5 e 7), Mattiello (6), Santander (6,5 e 7), Svanberg (5), Palacio (6,5), Falcinelli (5,5), Nagy (sv e 6).

Milan-Spal

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (7 e 7,5), Abate (6), Zapata (6,5), Romagnoli (5,5), Rodriguez (6), Kessie (6 e 5,5), Bakayoko (6,5 e 7), Calhanoglu (6 e 6,5), Higuain (6,5), Suso (5), Castillejo (6,5), Calabria (6,5), Cutrone (6 e 5). Spal: Gomis (6), Cionek (5,5 e 6,5), Bonifazi (5,5 e 6), Felipe (6,5 e 5,5), Dickman (5), Missiroli (5,5 e 6), Schiattarella (6 e 5,5), Kurtic (5 e 5,5), Petagna (7), Antenucci (5 e 5,5), Costa (5,5 e 5), Vicari (6), Fares (6 e 6,5), Valdifiori (5,5 e 6).

Empoli-Inter

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (6 e 7), Veseli (5 e 6), Silvestre (6), Rasmussen (5,5 e 6), Pasqual (6 e 6,5), Untersee (6), Acquah (5,5), Bennacer (6), Caputo (5,5 e 6), Traoré (6,5), La Gumina (sv e 5,5), Zajc (6), Antonelli (5,5). Inter: Handanovic (6,5), Vrsaljko (6 e 6,5), De Vrij (6 e 6,5), Skriniar (6,5), Asamoah (6,5), Vecino (5), Valero (6 e 5,5), Joao Mario (6 e 5,5), Icardi (5,5 e 6), Keita (7), Politano (6), Nainggolan (6), Martinez (5,5 e 6,5).

Lazio-Torino

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), Luiz Felipe (6,5 e 7), Acerbi (6,5 e 7), Radu (6), Marusic (4,5 e 4), Milinkovic-Savic (7,5), Parolo (6), Lulic (6 e 5,5), Immobile (5,5 e 5), Luis Alberto (6,5 e 6), Correa (5,5 e 6), Leiva (6,5 e 6), Wallace (5). Torino: Sirigu (6 e 6,5), Izzo (6,5 e 5,5), Nkoulou (6,5), Djidji (7), Ansaldi (6,5 e 6), De Silvestri (6 e 6,5), Rincon (6,5 e 6), Meité (5), Belotti (6,5), Baselli (6 e 6,5), Iago Falque (6 e 6,5), Moretti (6), Lukic (6).

Parma-Roma

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6,5), Alves (6), Bastoni (6,5 e 5,5), Iacoponi (5,5 e 5), Gagliolo (5 e 4,5), Deiola (6 e 5), Stulac (6,5 e 5,5), Barillà (6), Gervinho (5,5 e 5), Siligardi (5,5 e 5), Biabiany (5,5 e 4,5), Ceravolo (5,5 e 5), Sprocati (5,5). Roma: Olsen (6,5 e 7), Florenzi (6 e 6,5), Manolas (6 e 7), Fazio (6), Kolarov (6), Cristante (6,5 e 7,5), Nzonzi (5,5 e 6), Zaniolo (5,5), Dzeko (5,5 e 6), Under (7 e 7,5), Kluivert (6,5), Jesus (6 e 6,5), Pellegrini (6,5 e 7).

Chievo-Frosinone

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (7 e 6,5), Bani (6,5), Depaoli (6,5), Barba (6), Rossettini (6), Giaccherini (7), Hetemaj (6), Radovanovic (5,5), Birsa (6 e 6,5), Djordjevic (5,5), Pellissier (6), Tomovic (6 e 6,5), Stepinski (6,5). Frosinone: Sportiello (6), Goldaniga (6), Capuano (4,5), Salomon (5,5), Ghiglione (5,5), Beghetto (5,5), Crisetig (5,5 e 5), Chibsah (6), Maiello (5,5 e 5), Ciano (6), Pinamonti (5,5).

Genoa-Fiorentina

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6,5 e 7), Criscito (6), Romero (6), Romulo (6 e 5,5), Biraschi (6,5 e 6), Rolon (5,5 e 6), Hiljemark (5), Lazovic (5,5), Piatek (6), Bessa (6,5), Kouame (5,5), Veloso (6 e 5,5). Fiorentina: Lafont (6,5), Laurini (5,5 e 6), Milenkovic (6,5), Pezzella (6,5), Biraghi (6), Edmilson (6 e 5,5), Noorgard (5,5 e 6,5), Veretout (5 e 6), Simeone (5,5), Chiesa (7 e 6,5), Mirallas (6), Benassi (5,5), Ceccherini (5,5 e 6).

Sassuolo-Atalanta

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (5 e 6), Lirola (4,5), Marlon (5), Rogerio (4,5 e 5), Magnani (4,5 e 5), Sensi (5,5 e 6), Locatelli (5,5 e 5), Duncan (6,5 e 7), Di Francesco (5 e 5,5), Matri (5), Berardi (5 e 5,5), Peluso (4,5 e 5), Boateng (5,5 e 6), Bourabia (5 e 5,5). Atalanta: Berisha (7 e 6,5), Palomino (7 e 6), Toloi (6,5 e 6), Mancini (7 e 6), Castagne (6,5), Hateboer (6,5), Freuler (7 e 6,5), Pasalic (6 e 6,5), Gomez (7,5 e 8), Zapata (7 e 8), Barrow (6,5 e 7), Ilicic (8).

Udinese-Cagliari

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6), Ekong (6,5 e 6), Opoku (7), Nuytinck (6,5 e 6), Larsen (7), Behrami (6,5), Fofana (6 e 6,5), Mandragora (6 e 5), Lasagna (5,5 e 5), D'Alessandro (7 e 6,5), Pussetto (7,5 e 7). Cagliari: Cragno (7 e 6), Srna (4,5 e 5), Ceppitelli (4,5 e 5), Romagna (5,5 e 6), Pisacane (5 e 6), Bradaric (5,5), Ionita (5 e 5,5), Barella (5,5 e 5), Cerri (5,5 e 6), Joao Pedro (5), Pajac (5,5), Sau (5,5), Faragò (6 e sv).