Il Napoli riprende la sua corsa dopo la sconfitta di Milano e tiene a distanza l'Inter (+5). Gli azzurri di Carlo Ancelotti hanno battuto per 3-2 il Bologna grazie alla doppietta di Arkadiusz Milik e alla rete nel finale di Dries Mertens. Non è stata la solita partita effervescente della squadra partenopea, che ha faticato a battere i rossoblù ben messi in campo e molto combattivi. I ragazzi di Filippo Inzaghi avevano trovato il pareggio per due volte con Federico Santander e Danilo ma la rete numero 8 del folletto belga in campionato ha fatto esultare il San Paolo e portato alla degna chiusura di anno il club di Aurelio De Laurentiis.

Prima della gara un bellissimo momento ha coinvolto tutti i tifosi azzurri che, dopo i cori razzisti di Milano, hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Kalidou Koulibaly con fotografie, maschere e magliette del difensore senegalese. Davvero un momento molto bello e significativo.

Santander risponde a Milik

Al 15′ il Napoli ha trovato il vantaggio con Arkadiusz Milik che dopo un batti e ribatti in area ha insaccato alle spalle di Skorupski con un tiro di destro sporco ma efficace. In azione il VAR subito dopo la realizzazione del centravanti polacco ma Calvarese, dopo aver rivisto l'accaduto, ha indicato il centro del campo e ha confermato il nono goal stagionale del numero 99.

Il Bologna non è la squadra vista nelle scorse settimane e cerca di essere propositivo con Poli, Palacio e Pulgar. La squadra di Inzaghi non si è arresa e al 37′ ha trovato il pareggio con Federico Santander, che di testa ha infilato la palla alle spalle di Meret dopo una spizzata di Palacio sul primo palo. L'attaccante paraguaiano subito dopo la rete ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare e al suo posto è entrato Falcinelli.

Mertens fa esplodere il San Paolo: Bologna battuto 3-2

All'inizio della ripresa il Napoli ha spinto subito il piede sull'acceleratore e al 52′ è arrivata la doppietta di Arek Milik: il centravanti del Napoli ha staccato di testa e ha infilato il pallone nell'angolino della porta difesa da Skorupski. Decima rete stagionale in 16 presenze. Un goal da punta vera per l'ex Ajax, che sta scacciando via tutte le critiche che erano piovute sul suo conto ultimamente.

Al minuto 81 è arrivato il pareggio del Bologna con Danilo, che di testa ha staccato benissimo e ha insaccato alle spalle di Meret una punizione calciata benissimo da Pulgar. Errore di marcatura da parte della retroguardia partenopea, che ha permesso al difensore rossoblù di staccare indisturbato a centro area.

A decidere la gara è stato il solito Dries Mertens, che al 88′ ha scaricato un destro potente alle spalle di Skorupski e ha consegnato i 3 punti al Napoli. Il folletto belga ha preso per mano la sua squadra dopo il pareggio felsineo ma anche il portiere rossoblù ha collaborato con un intervento non proprio pulito.

Vittoria sofferta del Napoli che, dopo la sconfitta di San Siro di tre giorni fa, ritrova i 3 punti e tiene a distanza l'Inter (+5), che nel pomeriggio aveva battuto l'Empoli e si era avvicinata. Grandi protagonisti della gara i due attaccanti azzurri, che hanno deciso il risultato con delle reti importanti, ma c'è da mettere in evidenza la buona prestazione del Bologna: la squadra di Pippo Inzaghi ha disputato una delle sue migliori performance stagionali e questo può essere un segnale incoraggiante per il prossimo futuro ma adesso bisogna vedere cosa deciderà la società nelle prossime ore sulla situazione del tecnico.