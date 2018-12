L'ultima giornata del girone di andata della Serie A si chiude nel segno di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus piazza una doppietta letale per la Sampdoria, sfiora la terza rete e sale in vetta alla classifica marcatori. Quanti gol ha segnato in 19 giornate? Ben 14, con una media di 1.3 gol a match. Alle spalle c'è ancora Piatek del Genoa (a secco contro la Fiorentina) con 13 centri, mentre a chiudere il podio dei cannonieri è Fabio Quagliarella (a bersaglio su rigore anche all'Allianz Stadium). La punta ‘sempreverde' della Samp ha disputato una prima parte di stagione straordinaria, portando l'asticella a 12 marcature.

A chi va l'exploit di giornata? Non c'è dubbio che la sorpresa del 19simo turno sia Ilicic dell'Atalanta. L'attaccante sloveno ha ingranato le marce alte e travolto il Sassuolo con una tripletta. Un finale d'anno col botto che gli ha permesso di portarsi a 6 reti come Pavoletti del Cagliari.

Milik bomber del Napoli. La doppietta realizzata al Bologna ha aiutato gli azzurri a trarsi d'impaccio da una situazione difficile. Milik ha ritrovato smalto e fiuto del gol, salendo così a quota 10 e confermandosi il bomber per eccellenza dei partenopei. Mertens (a segno nel finale coi felsinei) è a 8 gol come Mandzukic della Juventus mentre Insigne (squalificato dopo i fatti di San Siro) è inchiodato a 7, raggiunto da Belotti del Torino.

Classifica marcatori di Serie A dopo 19 giornate