La Lazio supera il Milan a San Siro dopo 30 anni, cade l'Atalanta col Cagliari e si fa raggiungere dai sardi in zona Champions. Questi gli esiti delle principali gare domenicali dell'11a giornata di serie A, pari e patta in Fiorentina-Parma. A Milano finisce 2-1 con i gol di Immobile e Correa, inframezzati dal momentaneo pari provocato dall'autogol di Bastos. Botta e risposta tra Gervinho e Castrovilli nel match del Franchi. Al Gewiss Stadium di Bergamo, sono sufficienti un autogol di Pasalic e la prima rete in Italia di Oliva per decretare il successo del Cagliari sulla squadra di Gasperini, con Maran che nel post partita ammette: "Abbiamo imparato dal City".

Guardando agli altri risultati, l'Udinese torna al successo per 3-1 sul Genoa (gol di De Paul, Sema e Lasagna, di Pandev il momentaneo pari), 2-1 del Verona sul Brescia (Salcedo e Pessina per i veneti, Balotelli per i lombardi), 2-2 tra Lecce e Sassuolo (Lapadula e Falco per i salentini, Toljan e Berardi per gli emiliani). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Milan-Lazio

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6), Calabria (5), Duarte (5 dalla Gazza e 4 dal Corriere), Romagnoli (5,5 e 6), Hernandez (6), Krunic (7 e 6,5), Bennacer (6,5 e 7), Paquetà (5,5 e 6), Leao (5), Castillejo (7 e 6,5), Rebic (5), Piatek (5), Calhanoglu (6,5). Lazio: Strakosha (6,5 e 7), Bastos (5,5 e 5), Acerbi (6,5 e 7), Radu (6,5), Lazzari (6,5), Milinkovic Savic (5,5 e 6), Parolo (6 e 7), Lucas Leiva (6 e 7), Luis Alberto (7,5 e 8), Lulic (6 e 7), Correa (7,5), Immobile (7 e 7,5), Caicedo (5,5 e 6,5), Cataldi (6 e sv).

Fiorentina-Parma

Voti e pagelle

Fiorentina: Dragowski (6,5 e 7), Milenkovic (6 e 5,5), Venuti (6), Ranieri (6 e 5,5), Ghezzal (5 e 5,5), Vlahovic (6), Pulgar (5,5), Badelj (6 e 5,5), Castrovilli (7), Dalbert (6 e 6,5), Chiesa (5,5), Boateng (5). Parma: Sepe (6,5 e 7), Iacoponi (5,5), Dermaku (6), Pezzella (5,5 e 6), Barillà (6), Darmian (6,5), Scozzarella (6 e 7), Hernani (5,5 e 6), Kucka (7), Kulusevski (6 e 5,5), Gervinho (7 e 7,5), Karamoh (6), Sprocati (6 e sv).

Atalanta-Cagliari

Voti e pagelle

Atalanta: Gollini (6 e 7), Toloi (6 e 5), Palomino (5,5 e 5), Djimsiti (6 e 5), Castagne (5,5), Pasalic (5), Freuler (5,5 e 5), Gosens (5), Hateboer (6 e 5,5), Gomez (5,5 e 6), Malinovskyi (6 e 6,5), Ilicic (4), Muriel (5). Cagliari: Olsen (6,5), Cacciatore (6 e 6,5), Pisacane (7,5 e 7), Klavan (7 e 6,5), Lykogiannis (6,5 e 7), Castro (6,5), Oliva (7,5), Rog (6,5), Nandez (6 e 6,5), Nainggolan (7,5 e 7), Joao Pedro (7 e 6,5), Simeone (7 e 6,5).

Genoa-Udinese

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6), Ghiglione (4,5 e 5,5), Romero (6), Sanabria (5,5), Zapata (6 e 5), Ankersen (4,5 e 5), Barreca (5,5 e 5), Schone (5,5 e 6), Agudelo (5,5 e 6), Pandev (6 e 6,5), Saponara (5 e 5,5), Radovanovic (6 e 5,5), Kouamé (6 e 6,5), Pinamonti (4). Udinese: Musso (7 e 6), De Maio (6), Becao (6 e 6,5), Troost-Ekong (6 e 6,5), Nuytinck (6,5 e 6), Opoku (6 e 6,5), Mandragora (6,5), Walace (6), De Paul (7 e 7,5), Sema (7), Nestorovski (6 e 7), Lasagna (6,5), Okaka (7).

Lecce-Sassuolo

Voti e pagelle

Lecce: Gabriel (5 e 6), Meccariello (5 e 5,5), Lucioni (5,5), Rossettini (6,5), Calderoni (6,5), Majer (6 e 6,5), Riccardi (5 e 6), Petriccione (6,5 e 7), Tabanelli (5,5 e 5), Shakhov (5), Mancosu (6), Falco (7), Lapadula (7 e 7,5). Sassuolo: Consigli (6), Toljan (6,5), Marlon (5,5 e 6,5), Romagna (5), Kyriakopoulos (5 e 6), Locatelli (6,5), Obiang (6 e 5,5), Berardi (6,5 e 7), Traoré (6,5 e 5,5), Djuricic (5,5), Boga (7), Defrel (6 e 5,5).

Verona-Brescia

Voti e pagelle

Verona: Silvestri (6,5 e 6), Rrahmani (7 e 6,5), Dawidowicz (6,5 e 6), Empereur (6), Faraoni (5,5 e 6), Veloso (6,5), Pessina (7), Amrabat (6,5), Lazovic (7 e 6), Verre (6 e 5,5), Zaccagni (7 e 6,5), Salcedo (7,5), Stepinski (5,5). Brescia: Joronen (5,5 e 6), Mateju (6 e 5,5), Cistana (5,5), Mangraviti (5,5 e 5), Ndoj (5,5 e 6), Sabelli (5 e 6), Bisoli (5,5 e 6), Tonali (5,5), Romulo (6 e 6,5), Martella (6 e 5,5), Balotelli (6 e 7), Donnarumma (5,5 e 5), Matri (5,5).

Roma-Napoli

Voti e pagelle

Roma: Pau Lopez (6,5), Spinazzola (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Cetin (5), Smalling (6,5 e 7), Kolarov (5 e 5,5), Mancini (6,5 e 7), Veretout (7 e 7,5), Zaniolo (7 e 7,5), Pastore (7), Kluivert (6,5), Perotti (6 e sv), Dzeko (6,5). Napoli: Meret (7,5), Di Lorenzo (5,5 e 6,5), Manolas (5 e 6), Koulibaly (5), Mario Rui (4,5), Callejon (5), Lozano (6,5 e 6), Zielinski (6,5), Ruiz (5), Insigne (6), Mertens (5,5 e 5), Llorente (5,5 e 6), Milik (6,5 e 7).

Bologna-Inter

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (6,5 e 7), Mbaye (5 e 5,5), Danilo (6), Bani (5 e 5,5), Krejci (5,5 e 6), Poli (6,5 e 6), Medel (5,5), Svanberg (6), Orsolini (4,5), Soriano (7 e 6,5), Sansone (6 e 5,5), Palacio (6). Inter: Handanovic (6 e 5,5), Skriniar (6), De Vrij (7 e 6,5), Bastoni (6), Lazaro (7 e 6,5), Gagliardini (5), Vecino (6), Brozovic (5 e 5,5), Barella (6,5 e 6), Biraghi (5,5 e 5), Candreva (6,5), Martinez (6,5 e 7), Lukaku (8).

Torino-Juventus

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (8), Izzo (6,5 e 6), Bremer (6,5 e 5,5), Lyanco (6 e 5,5), Aina (6), Meité (6), Rincon (6), Zaza (6), Baselli (5,5 e 5), Ansaldi (6 e 6,5), Verdi (5), Belotti (6 e 6,5). Juventus: Szczesny (6,5), Cuadrado (6,5 e 7), Bonucci (6,5 e 6), De Ligt (7), De Sciglio (5,5), Bentancur (6), Khedira (6 e sv), Pjanic (6,5 e 6), Matuidi (6), Bernardeschi (5,5 e 5), Ramsey (6), Dybala (5,5), Higuain (7), Ronaldo (6).