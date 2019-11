Cagliari al quarto posto, sia pure in condominio con l'Atalanta. Cagliari in zona Champions. Tutto vero, non c'è bisogno di pizzicotti sulla guancia. La vittoria dei sardi a Bergamo è il colpo a sorpresa dell'11sima giornata di campionato: chi avrebbe mai pensato che la ‘Dea' potesse cadere in casa? Dopo aver violato il San Paolo, i rossoblù fanno bottino pieno in terra orobica e cullano il sogno di affacciarsi laddove nemmeno era immaginabile: su quell'Europa lontana anni luce rispetto alle attese della vigilia.

Se questo è l’obiettivo, allora andiamo avanti così – ha ammesso Maran nelle interviste a Sky Sport -. Non abbiamo un sogno europeo, dobbiamo solo pensare a vivere questo momento come stiamo facendo senza precluderci nulla. Ci siamo allenati e abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo visto come il Manchester City aveva affrontato i nerazzurri. Senza essere presuntuosi dobbiamo guardare a chi è più bravo di noi e interpretare poi con personalità.

Castro, Rog e Oliva gli uomini che in un centrocampo di lotta e di governo è riuscito a imbrigliare l'Atalanta intervenendo sulle linee di passaggio. Ma è nel complesso che il Cagliari ha ben impressionato piazzando il nono risultato utile consecutivo. Fin dove può arrivare? Maran vola basso ma non si pone limiti.