Nuovo weekend di fantacalcio in occasione della 21a giornata di serie A. Si comincia oggi, alle 15, con Sassuolo-Cagliari, a seguire Sampdoria-Udinese (18) e Milan-Napoli (20.30). Chievo-Fiorentina è l'anticipo delle 12.30, mentre dalle 15 Atalanta-Roma, Bologna-Frosinone, Parma-Spal. Alle 18 è il turno di Torino-Inter, Lazio-Juventus è il posticipo delle 20.30. Completa il quadro, lunedì alla stessa ora, Empoli-Genoa.

Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle probabili formazioni, gara per gara. A margine l'indicazione dei giocatori consigliati e sconsigliati da schierare al fantacalcio. In caso di dubbi o perplessità sull'undici da mettere in campo, non esitate a porre le vostre domande nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Sassuolo-Cagliari

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio, Duncan, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Babacar, Djuricic. Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin, Ionita, Bradaric, Barella, Birsa, Joao Pedro, Pavoletti.

Sì Duncan e Djuricic, Birsa e Barella. No Locatelli e Bradaric

Sampdoria-Udinese

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynsky, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Linetty, Saponara, Quagliarella, Defrel. Udinese (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck, Larsen, Behrami, Mandragora, Fofana, D'Alessandro, De Paul, Okaka.

Sì Quagliarella e Andersen, De Paul e Mandragora. No Bereszynsky e D'Alessandro

Milan-Napoli

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bakayoko, Paquetà, Suso, Cutrone, Calhanoglu. Napoli (4-4-2): Meret, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Ruiz, Diawara, Zielinski, Milik, Insigne.

Sì Bakayoko e Suso, Ruiz e Milik. No Calhanoglu e Diawara

Chievo-Fiorentina

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski, Rigoni, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini, Stepinski, Pellissier. Fiorentina (4-3-2-1): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Muriel, Simeone.

Sì Rossettini e Giaccherini, Veretout e Muriel. No Rigoni e Benassi

Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.

Sì Zapata e Mancini, Cristante e Zanilo. No Castagne e Nzonzi

Bologna-Frosinone

Bologna (4-3-3): Skorupski, Calabresi, Danilo, Helander, Dijks, Poli, Pulgar, Soriano, Orsolini, Palacio, Sansone. Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto, Ciano, Pinamonti.

Sì Soriano e Sansone, Chibsah e Ciano. No Helander e Maiello

Parma-Spal

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo, Gazzola, Scozzarella, Barillà, Gervinho, Inglese, Siligardi. Spal (3-5-2): Viviano, Bonifazi, Vicari, Felipe, Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares, Petagna, Antenucci.

Sì Gervinho e Gagliolo, Kurtic e Antenucci. No Gazzola e Fares

Torino-Inter

Torino (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina, Iago Falque, Zaza, Belotti. Inter (4-3-3): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Politano, Icardi, Perisic.

Sì Rincon e Nkoulou, Politano e Icardi. No Iago Falque e Perisic

Lazio-Juventus

Lazio (3-4-1-2): Strakosha, Bastos, Wallace, Radu, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile, Correa. Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.

Sì Correa e Leiva, Douglas Costa e Emre Can. No Bastos e Bentancur

Empoli-Cagliari

Empoli (3-5-1-1): Provedel, Veseli, Silvestre, Rasmussen, Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pasqual, Zajc, Caputo. Genoa (4-4-2): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito, Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa, Favilli, Kouamé.

Sì Traorè e Zajc, Bessa e Kouamè. No Rasmussen e Veloso.