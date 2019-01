Si è parlato molto poco del match di campionato tra Milan e Napoli, perché si è parlato tanto di Allan, obiettivo di mercato del Paris Saint Germain. Il brasiliano in questi giorni non si è allenato e per molti questo era un segno d'addio, ma in conferenza stampa Ancelotti ha detto che Allan non si muove, anche se sabato sera contro i rossoneri non ci sarà:

Io so che Allan rimarrà qui, è un giocatore importante per noi. Non ci sarà nemmeno Rog, stamattina non si è allenato per un colpo che ha preso nell'allenamento di martedì, ma il discorso è diverso perché c'è l'intenzione di darlo in prestito. Non è stato difficile gestire la situazione. Perché è sempre stato tutto molto chiaro. Non c'era la necessità di cedere Allan, c'è stata la volontà del PSG di acquisire un giocatore importante ma evidentemente le condizioni non sono state soddisfatte e quindi non cambia nulla.

Ancelotti ha legato la sua carriera sia da allenatore che da giocatore al Milan, con cui ha vinto 17 trofei. E naturalmente per il tecnico questa non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Apertamente il tecnico dice che non vorrebbe mai affrontare il Milan:

Ho piacere a tornare a San Siro dove ho vissuto tante emozioni, affettivamente non vorrei mai giocare contro il Milan, ma facciamo questo lavoro. A Gattuso sono legato sia professionalmente che affettivamente.

Si è parlato molto di due giocatori Pablo Fornals del Villarreal e del messicano Lozano del PSV Eindhoven. Ancelotti non si è sbilanciato, ma ha confermato che sono due obiettivi del Napoli:

La società è molto attenta. Ci sono tanti giovani promettenti che seguiamo con interesse. Lozano fa parte di quella lista di giocatori che stiamo seguendo. È un ottimo attaccante, senza dubbio.

Dopo aver elogiato Fabian: "Non sarà mai Pirlo o Hamsik, ma sarà Fabian che è un centrocampista moderno che può giocare in tutte le posizioni", Ancelotti ha detto che Hamsik ha recuperato e soprattutto ha lanciato Insigne, a secco da novembre: "L'ho visto molto bene, mi attendo che faccia ciò che sa fare. Ha avuto un calo da metà novembre, ma per quello che fa vedere in allenamento mi sembra totalmente ritrovato".