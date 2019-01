La 21a giornata di campionato ha due big match: Milan-Napoli e Lazio-Juventus. A San Siro ci sarà il grande ritorno di Ancelotti, ma ci sarà anche l'esordio di Piatek. Entrambe le squadre devono vincere. Il Napoli vuole mettere pressione alla Juve, il Milan vuole rimanere davanti alle romane, impegnate in partite complicate. Non sarà della partita Allan, che vuole passare al PSG.

Lazio-Juventus è il posticipo. Bianconeri con tanti assenti, difficile il recupero di Pjanic e Mandzukic, che decisero la sfida dell'andata. Inzaghi non ha Acerbi che dopo quasi centocinquanta partite di fila è costretto a fermarsi, per squalifica. Sempre domenica tocca all'Inter, impegnata in casa del Torino, a caccia del riscatto dopo il ko dell'Olimpico con i giallorossi.

Sarà un weekend importante anche per i bomber. Quagliarella ha segnato nelle ultime dieci partite e se lo farà anche contro l'Udinese raggiungerà il record di Batiusta. Duvan Zapata invece ha segnato 13 gol nelle ultime 7 partite e, come Quagliarella, ha agganciato Cristiano Ronaldo in testa alla classifica dei cannonieri.

SASSUOLO-CAGLIARI (sabato 26, ore 15)

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

SAMPDORIA-UDINESE (sabato 26, ore 18)

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Udinese (3-4-1-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Okaka.

MILAN-NAPOLI (sabato 26, ore 20.30)

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.

in foto: Insigne torna in campo dopo due turni di squalifica.

CHIEVO-FIORENTINA (domenica 27, ore 12.30)

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Rossettini, Cesar, Tomovic; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini.

Fiorentina (3-4-1-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.

ATALANTA-ROMA (domenica 27, ore 15)

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

BOLOGNA-FROSINONE (domenica 27, ore 15)

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.

PARMA-SPAL (domenica 27, ore 15)

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.

Spal (3-5-2): Viviano; Vicari, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

TORINO-INTER (domenica 27, ore 18)

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Iago Falque.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

LAZIO-JUVENTUS (domenica 27, ore 20.30)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Patric, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

in foto: Federico Bernardeschi è in ballottaggio con Douglas Costa.

EMPOLI-GENOA (Monday Night, ore 20.30)

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo.

Genoa (4-4-2): I. Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.