Medhi Benatia lascerà la Juventus a gennaio? E quali potrebbero essere i sostituti del difensore marocchino? Le ultime notizie di calciomercato raccontano del possibile addio dell'ex di Roma e Bayern, sul quale c'è forte soprattutto l'interesse dei qatarioti dell'Al-Duhail. La società bianconera sta dunque valutando una serie di alternative: in pole position c'è un difensore che conosce molto bene l'ambiente, ovvero Martin Caceres in uscita dalla Lazio. Attenzione però anche a tre difensori molto esperti come Skrtel, Ivanovic e Bruno Alves.

Medhi Benatia può lasciare la Juventus a gennaio, le ultime notizie di calciomercato

Medhi Benatia nelle ultime ore avrebbe ribadito alla Juventus, attraverso i suoi agenti, la volontà di cambiare aria per poter giocare con maggiore continuità. Le ultime notizie di calciomercato raccontano di numerose offerte sul tavolo dei bianconeri per il centrale, in primis quella dell'Al-Duhail del Qatar che ha messo sul piatto un'offerta di 10 milioni di euro più bonus.

Martin Caceres possibile sostituto di Benatia alla Juventus, le ultime news di mercato

La Juventus deve fare i conti con la volontà del ragazzo, ma anche con la necessità di trovare un sostituto sul mercato. Ecco allora che secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Martin Caceres. Il duttile difensore uruguaiano abile a giocare sia come centrale, che come esterno, è in uscita dalla Lazio. Con lui la Vecchia Signora andrebbe sul sicuro visto che il classe 1997 conosce benissimo l'ambiente avendo militato in bianconero nel 2009-2010 e dal 2012 al 2016. Bloccato il suo trasferimento in Giappone.

I difensori nel mirino della Juventus per le trattative di gennaio

Oltre a Martin Caceres nel mirino di calciomercato della Juventus ci sono anche una serie di profili molto esperti. Si tratta di due difensori classe 1984, ovvero l'ex Liverpool Skrtel del Fenerbahce e dell'ex colonna del Chelsea Ivanovic attualmente allo Zenit. Senza dimenticare un profilo che milita in Serie A, ovvero l'amico e compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo Bruno Alves, classe 1981.