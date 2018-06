Niente amichevole con l'Israele per l'Argentina che dunque deve pensare ad un altro test friendly sulla strada che porta ai Mondiali 2018. Secondo Fox Sports Argentina, la nuova avversaria potrebbe essere una tra San Marino, Malta, Moldavia o Liechtenstein. Non proprio delle corazzate dunque, per Messi e compagni che hanno ricevuto però anche una curiosa e clamorosa proposta da parte di una stella del calcio internazionale che guarderà Russia 2018 dalla tv. Si tratta di Cesc Fabregas, che ha lanciato una sfida all'Albiceleste, proponendo un'amichevole tra la nazionale di Sampaoli e una rappresentativa formata da 11 campioni che non parteciperanno ai Mondiali.

La proposta di Fabregas all'Argentina, un'amichevole contro gli esclusi

Proprio utilizzando il suo profilo social, Fabregas ha proposto all'Argentina un'amichevole contro una squadra formata da altri calciatori che come lui non prenderanno parte ai Mondiali. Su Twitter, ha commentato la notizia relativa alle possibile avversarie post Israele dell'Albiceleste con una foto della top 11 degli esclusi da Russia 2018 (per scelta tecnica, o per la mancata convocazione della propria nazionale), con queste parole di accompagnamento "Noi siamo disponibili".

Chi sono gli esclusi di Fabregas pronti a sfidare l'Argentina

Ed effettivamente quello scelto da Fabregas è un vero e proprio squadrone che darebbe filo da torcere a chiunque. Il centrocampista del Chelsea, ex di Arsenal e Barcelona ha inserito Buffon tra i pali, e in difesa Bellerin, Bailly, Van Dijk e Marcos Alonso. I mediana ai suoi fianchi Gotze e Nainggolan, con tridente offensivo formato da Sané, Gareth Bale ed Edin Dzeko. Non male, un vero e proprio top team che darebbe probabilmente filo da torcere all'Argentina. Una proposta curiosa, destinata però a non concretizzarsi, anche alla luce delle difficoltà di radunare l'undici degli esclusi, molti dei quali alle prese già con le vacanze.