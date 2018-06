Alla fine la tanto discussa amichevole tra Israele e Argentina non si disputerà. L'evento in programma sabato 9 giugno è stato annullato, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino El Clarín. Alla base dei motivi c'è tutto quello che è accaduto nei giorni scorsi e in particolare le minacce rivolte a Messi e ad altri giocatori dell'Albiceleste. La decisione seppur non ufficiale è stata confermata dal vicepresidente della Federcalcio Argentina

in foto: La campagna per boicottare l’amichevole anti–Messi

Israele-Argentina, amichevole annullata

La nazionale di Sampaoli, considerata tra le favorite per i prossimi Mondiali, non scenderà in campo nell'amichevole in programma il 9 giugno contro l'Israele. La decisione anticipata dalla stampa argentina, sarà ufficializzata nelle prossime ore. Le ultime minacce rivolte da un gruppo di tifosi pro Palestina nel corso dell'allenamento dei giocatori dell'Albiceleste hanno fatto alzare il livello di guardia: utilizzate alcune magliette della nazionale, macchiate di sangue, in particolare quella di Leo Messi. E ora Higuain e compagni dovranno trovare un modo per sopperire all'assenza di questi 90 minuti nelle gambe sulla strada che porta in Russia.

Le dichiarazioni della vigilia che hanno infiammato gli animi

Tutto è nato dalle dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della Federazione palestinese Jibril Rajoub che ha tirato in ballo i rapporti politici tra i due stati, pronunciando parole che hanno fomentato gli animi: "Il governo israeliano sta cercando di dare una portata politica ad un evento sportivo insistendo sul fatto che si giocherà a Gerusalemme. Lanciamo una campagna contro la Federcalcio argentina, Messi ha molti milioni di fan nei Paesi arabi e musulmani: se scenderà in campo contro Israele, chiediamo a tutti di bruciare le sue magliette e i suoi poster".