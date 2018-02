Roberto Fabbricini è il commissario straordinario della Figc. Dopo la mancata elezione del presidente federale dunque toccherà al segretario generale del Coni ricoprire il ruolo di numero uno del calcio italiano, almeno per i prossimi 6 mesi. Ad affiancarlo in veste di vice saranno Billy Costacurta e Angelo Clarizia, mentre il presidente del Coni Giovanni Malagò sarà il nuovo commissario straordinario della Lega di serie A. La lacuna nelle massime cariche della Figc dunque è stata colmata, al contrario di quella relativo all'incarico di commissario tecnico della Nazionale che avrà l'arduo compito di risollevare le sorti degli azzurri dopo il flop mondiale.

Mancini, Conte, Ancelotti e Ranieri, il punto sui possibili allenatori della Nazionale.

I nomi per la corsa alla panchina della Nazionale azzurra sono quelli dei soliti noti. A fare il punto della situazione ci ha pensato il commissario Fabbricini senza troppi giri di parole con Conte, Mancini, Ancelotti, Ranieri principali candidati. Ecco le parole del commissario della Figc: "I nomi sono quelli che sapete. Mancini so che è a Roma ma non è stato contattato, Conte sembra voglioso di tornare a vestire l'azzurro, Ancelotti apre e chiude la porta, Ranieri anche non è fuori. Non ci sono pole position, bisogna valutare pro e contro. E bisogna anche fare i conti con l'oste, valutando le disponibilità della Federazione e anche spiegando a chi arriverà che dopo di noi ci sarà una governance nuova. Adesso comunque valuteremo il da farsi anche insieme a Costacurta

Quando sarà nominato il nuovo ct dell'Italia. Ipotesi Di Biagio traghettatore.

Difficile ipotizzare una soluzione in tempi brevi, con il discorso (come anticipato dall'ex presidente federale Tavecchio) che potrebbe essere rimandato a giugno quando il futuro dei candidati potrebbe essere maggiormente delineato. Fino ad allora sulla panchina dell'Italia potrebbe accomodarsi nelle vesti di traghettatore Di Biagio attuale selezionatore dell'under 21, in occasione delle amichevoli di lusso contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo.

Una squadra dirigenziale di Palloni d'Oro, parola di Costacurta vice commissario della Figc.

Grande gioia per Alessandro Costacurta, vice commissario della Figc: "Ringrazio la Giunta Coni per questa possibilità che ha dato a me e credo anche a chi rappresento. Assicuriamo tutti un grandissimo impegno. La cosa che mi sorprende è che io ho giocato con 14 palloni d'Oro, ma credo che questa sia la squadra più prestigiosa con cui ho mai avuto a che fare. Sono carico di entusiasmo, mi hanno detto che dovrò fare delle cose bellissime che sognavo di fare. E sognare mi piace tantissimo"