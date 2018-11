Patrice Evra riesce sempre a far discutere. Il difensore francese ex Juventus fa sempre parlare di sé con i suoi video e il suo modo di fare e anche oggi pomeriggio si è fatto notare per un commento ad una foto di Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Juventus ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una immagine con Leonardo Bonucci e ha scritto "Pronti per la Champions League" e Evra ha subito commentato: "Adesso il sorriso gli è tornato a Bonucci perché con il c… la giocava la Champions di là". Chiaramente il calciatore nato a Dakar, in Senegal, ma naturalizzato francese si riferiva alla brevissima esperienza al Milan del centrale difensivo italiano che dopo un anno in rossonero è tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora

Il francese, che in carriera ha vinto la Champions League una volta con la maglia del Manchester United nel 2008, è stato subissato di risposte da parte i tifosi della Juventus, che hanno ringraziato lo "zio Pat" per il suo commento, mentre dall'altra si sono scatenati i supporter rossoneri che non hanno risparmiato repliche piccate e insulti, oltre a sottolineare soprattutto le 7 coppe vinte dal Milan contro le 2 della Juventus e ricordando al francese come Kakà eluse la sua marcatura in una match tra i rossoneri e i Red Devils a Old Trafford.

Patrice Evra, alla Juventus dal 2014 al 2017 e oggi svincolato, è rimasto legato a molti dei suoi ex compagni in bianconero e al club piemontese: difatti, quando la Vecchia Signora è stata sorteggiata con il Manchester United, altra squadra in cui ha militato, il francese aveva fatto un post sui suoi canali social scrivendo: "Perché mi sta facendo questo?". Non avrebbe voluto vedere non scontro tra le due ex squadre ma così non è andato e Evra ha seguito con grande interesse sia la sfida dell’Old Trafford che quella dello Stadium tra bianconeri e Red Devils.