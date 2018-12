Il questore di Milano Marcello Cardona dopo gli incidenti che hanno preceduto la partita tra Inter e Napoli, che hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli, un tifoso che in passato era stato punito con il Daspo, ha deciso per il pugno duro e ha chiesto provvedimenti pesantissimi per il club nerazzurro. Cadorna pretende la chiusura della curva dell'Inter per tre mesi, cioè fino al 31 marzo, e il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri per tutta la stagione. I tifosi dell'Inter non potranno seguire la squadra nel match di Empoli, in programma sabato 29 dicembre, e il club toscano si è subito adeguato sospendendo la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

L'Empoli sospende vendita biglietti per settore Inter

L'Empoli sul proprio sito ufficiale ha comunicato che dopo la riunione del ‘GOS', il gruppo operativo di sicurezza, che c'è stata stamattina, ha immediatamente sospeso la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud dello Stadio Carlo Castellani per la partita di campionato tra Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15. Il comunicato si chiude così:

A seguito di eventuali nuove disposizioni da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive saranno fornite precise informazioni per tutti coloro che ad oggi sono in possesso di regolare tagliando per i suddetti settori già acquistati in precedenza.

Due turni a porte chiuse per l'Inter

Intanto è arrivata la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, il quale sulla base dei referti degli ispettori di Lega ha deciso che l'Inter giocherà due partite casalinghe a porte chiuse, quelle con il Sassuolo e con il Bologna mentre in occasione della terza partita interna del girone di ritorno sarà riaperto lo stadio, ma non la Curva Nord che sarà ancora chiusa.