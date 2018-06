Horacio Elizondo. Un nome che fa tornare in mente momenti bellissimi per il calcio italiano: l'ex fischietto argentino arbitrò la finale del Mondiale 2006 tra Francia e Italia. L'arbitro originario di Quilmes ha estratto il cartellino rosso a Zinedine Zidane nella notte di Berlino per la testata a Marco Materazzi e lo stesso Elizondo è tornato su quell'episodio dopo più di dieci anni durante un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais:

Cosa ha detto Materazzi a Zidane? Non l’ho mai saputo, perché l’assistente Medina Cantalejo mi ha avvertito, ma a quanto pare si trattava della sorella. I giocatori sul campo si dicono tante cose. Senza dubbio qualcosa è successo a Zinedine. Quando uno è carico di molte cose e non lo sopporta più, reagisce nel modo più sciocco e incomprensibile al mondo. Zidane è una persona fantastica e l’ho incontrato di nuovo, ma non abbiamo mai parlato di quell’episodio. Era il miglior giocatore del mondo e quella partita era la fine della sua carriera. Nessun giocatore sceglierà di finire così.

Elizondo: Ho rivisto Materazzi nel 2009

L'arbitro argentino ha detto di aver rivisto Marco Materazzi qualche anno dopo ad una partita di beneficenza e che la situazione lo ha trovato parecchio impreparato: