Settimana particolare per Douglas Costa. Prima l'infortunio in Parma-Juventus, poi l'incidente in autostrada lunedì mattina che non gli ha impedito nel pomeriggio di volare a Parigi per il compleanno di Neymar. Una situazione che pare abbia fatto arrabbiare la Juventus. Un nuovo piccolo focolaio di polemiche è stato alimentato dallo stesso Douglas Costa su Twitter. Il motivo? Un "like" galeotto ad un link relativo ad una notizia di calciomercato relativa ad un possibile offerta del Manchester United alla Juventus per lui.

in foto: https://twitter.com/douglascosta/likes

Douglas Costa, like su Twitter alla notizia di mercato sull'offerta in arrivo per lui dal Manchester United alla Juve

Non è sfuggito ai tifosi e ha fatto molto discutere un "mi piace" galeotto messo da Douglas Costa su Twitter. Il brasiliano ha piazzato il suo "like" su un link di una notizia proveniente dall'Inghilterra e relativa ad una possibile offerta del Manchester United alla Juventus. Un gradimento, quello del calciatore ex Bayern, che ha sollevato un polverone con molti sostenitori della Juventus che hanno chiesto spiegazioni, vedendo nel gesto di Douglas Costa un'apertura ad un futuro lontano da Torino. D'altronde l'interesse dello United nei suoi confronti non è un mistero: anche in passato i Red Devils hanno mostrato a più riprese di apprezzare la velocità e imprevedibilità del brasiliano.

Douglas Costa, l'incidente, la festa di Neymar e le polemiche

Una situazione che arriva al termine di una settimana da incubo per Douglas Costa, contraddistinta dalle polemiche. Lunedì nero per l'esterno offensivo che si è reso protagonista di un incidente in autostrada. Macchina distrutta, ma fortunatamente nessuna conseguenza per il giocatore (al contrario dell'uomo al volante dell'altra vettura coinvolta, trasportato in ospedale in codice giallo) che nel pomeriggio si è recato a Parigi per prendere parte al maxi party organizzato per il compleanno del compagno di nazionale Neymar. Una situazione che, secondo indiscrezioni, ha fatto arrabbiare la Juventus. L'ex Bayern sui social ha poi chiarito la sua posizione: "Faccio quello che voglio nel giorno libero".

Allegri e il messaggio a Douglas Costa

Douglas Costa sarà comunque tenuto a riposo da Allegri in occasione di Sassuolo-Juventus, a causa dell'affaticamento muscolare che lo ha costretto ad uscire in anticipo nel match contro il Parma. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia della gara della 23a giornata di Serie A ha chiuso così le polemiche, lanciando anche un messaggio al giocatore: "Douglas Costa? Aveva iniziato la stagione molto bene, ha fatto quella cavolata col Sassuolo, ha preso 4 giornate e si è infortunato. L'incidente? Cose che capitano. E' vita privata, devono essere bravi a gestirsi fuori dal campo. L'importante è che nessuno si sia fatto male".