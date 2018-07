Chissà se Riccardo Marcuzzo, alias Riki del trionfo ad Amici (dischi di platino, tour sold-out, fan in delirio), riuscirà a scattare un selfie anche con Cristiano Ronaldo. Dove? Alla Juventus, ovviamente… Quel ‘non è vero ma ci credo' che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri è n po' come svegliarsi di colpo dopo un bel sogno e avere voglia di tornare a dormire perché non finisca. E se è un sogno, allora lasciateci stare… dicono i sostenitori della ‘vecchia signora' che non stanno nella pelle all'idea dell'arrivo a Torino del cinque volte Pallone d'Oro, dell'uomo dei record, del campione e del business-man, di una persona che è sé stessa azienda e brand internazionale. Altro che ‘uomo che non deve chiedere mai', quella è roba di altri tempi. CR7 è l'uomo da 100 milioni di euro all'anno e in campo vale tanto oro quanto pesa.

Il tam tam è iniziato da qualche giorno. In Spagna quasi sono rassegnati all'ipotesi che la stella portoghese lasci la casa blanca e vada all'estero dopo aver vinto tutto con le merengues. I titoli dei giornali così come quelli delle trasmissioni tv fanno da spartiacque tra presente (Liga, Madrid) e futuro (Serie A, Torino). Ce la farà il club a comprare Cristiano Ronaldo? Riuscirà a sopportarne i costi di gestione? Sono le domande più ricorrenti tra i popolo di fede juventina. Riki, trionfatore ad ‘Amici', dopo Paulo Dybala vuole aggiungere un'altra immagine alla sua collezione… nel frattempo ha pubblicato un’immagine sulla propria Instagram Storie in cui il suo interlocutore, il dj Francesco Facchinetti, gli conferma che la Juventus avrebbe comprato Cristiano Ronaldo. “Dj Francesco” sarebbe molto sicuro della sua fonte al punto da replicare con un perentorio “lo so per certo”. E se lo dice lui allora…

Dalla Spagna all'Italia ci arrivi in un attimo… il gossip calcistico impiega anche meno. "Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane": è bastata questa indiscrezione circolata sui giornali iberici per scatenare curiosità, alimentare attesa su quella che si annuncia la telenovela oppure il colpo grosso nell'estate di calciomercato. A insistere sulla fattibilità del trasferimento dell'attaccante portoghese alla Juve è lo spagnolo Marca, da ieri convinto che l'affare si farà.