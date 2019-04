A inizio stagione sembrava destinato a un ruolo da comprimario, una affidabile riserva utile a concedere minuti o gare di recupero agli innesti arrivati dal calciomercato. E invece, quando il gioco si è fatto duro, Danilo D'Ambrosio ha cominciato a giocare. Sempre. Senza lasciare chance ai nomi glamour o esotici arrivati e/o confermati in estate e poi, di seguito, anche durante la finestra invernale. Dalbert prima, quindi il vice-campione del mondo Vrsaljko, infine Cedric. Nessuno dei tre, complici anche i cronici problemi fisici del croato, può dire di aver visto campo con la stessa continuità del giocatore ex Torino, che ora ha ripagato la fiducia del tecnico prendendosi anche il podio della classifica degli assistman di reparto, a due lunghezze di distanza dal leader Lirola.

Con quattro passaggi vincenti, due dei quali di fila nelle ultime partite contro Frosinone e Roma, si è proposto a sorpresa tra i migliori del reparto, contribuendo al consolidamento del terzo posto in classifica dell'Inter. Per lui quest'anno anche due gol e un rendimento che lo vede sin qui viaggiare a una media del 6 e una fantamedia del 6,3. Non un top del reparto, naturalmente, ma uno di quei giocatori affidabili, continui nell'impiego e nelle prestazioni offerte e che fanno sempre comodo, soprattutto in virtù dell'esiguità dell'investimento richiesto. A inizio stagione, infatti, la sua valutazione era di 8 crediti, ora salita a quota 11, a testimonianza di una discreta crescita avvenuta.

E adesso D'Ambrosio ha a disposizione altre cinque partite per poter consolidare la propria posizione con Hateboer, Murru e Biraghi a distanza ravvicinata a quota cinque e Lirola poco sopra. L'ulteriore ascesa in questo finale potrebbe peraltro offrirgli qualche chance anche in ottica azzurra, considerato che il ct Mancini non ha disdegnato finora di puntellare la propria rosa di elementi di esperienza a supporto dei tanti giovani esordienti lanciati.