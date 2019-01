Cedric Soares colpo di calciomercato invernale dell'Inter si presenta. Maglia numero 21 per l'esterno destro portoghese che è già pronto a scendere in campo con la squadra di Spalletti. Impatto più che positivo con la nuova realtà nerazzurra per Cedric Soares che nella prima conferenza stampa da giocatore interista, ha parlato anche dei suoi rapporti con il compagno di nazionale Cristiano Ronaldo che ora ritroverà da avversario in Serie A.

Ha scelto la maglia numero 21 Cedric Soares. Il colpo del calciomercato invernale dell'Inter è stato presentato ufficialmente dall'Inter. Impatto molto positivo con la sua nuova squadra per l'ex Southampton: "Le prime impressioni sono molto positive, sto imparando molto sulla società e sulla prima squadra, la trattativa si è chiusa in maniera molto veloce, già in passato ero al corrente dell'interessamento del club, ma l'affare è stato fatto in questa sessione di mercato".

Cedric Soares, l'impatto con l'Inter e con Luciano Spalletti

Quando esordirà Cedric Soares? Spalletti potrebbe gettarlo nella mischia o giovedì in occasione della partita di Coppa Italia contro la Lazio, o domenica nel match di Serie A contro il Bologna. Quello che è certo è che il nazionale portoghese è pronto e vuole fare il possibile anche per guadagnarsi la fiducia dell'Inter (che lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato sugli 11 milioni di euro): "Sono a disposizione al 100%, sto lavorando duramente e grazie all'aiuto di tutti mi sto ambientando velocemente. Mi concentrerò solo su giocare e dare il 100 per cento. Ho grande fiducia nei miei mezzi, l’ho sempre avuta. Con Spalletti abbiamo parlato, soprattutto di dettagli. Non di ruolo, anche se io gioco sempre a destra. Ma sono pronto a fare tutto: se mi mette attaccante, ci gioco. Se mi vuole portiere, mi dia i guanti: sono qui per aiutare a vincere".

Cedric Soares e il compagno di nazionale Cristiano Ronaldo, ora avversario

Inevitabile una battuta sui connazionali Cancelo e Cristiano Ronaldo. I due compagni di nazionale adesso sono due avversari per Soares: "Non ho parlato con Cristiano prima di venire qui, e' un grande amico, con lui ho condiviso tante cose nella nazionale portoghese, ma lui e' della Juve, io dell'Inter, quindi siamo avversari e sul campo non ci sono amici. Cancelo? E' un grande giocatore, ma abbiamo caratteristiche completamente diverse".