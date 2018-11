Più amara che dolce. E' così la serata della Roma in Champions League contro il Real Madrid: archivia la qualificazione agli ottavi di finale (erano già in tasca prima ancora di giocare contro i blancos per la sconfitta del Cska) ma resta la delusione per aver sprecato occasioni incredibili nel primo tempo (clamorosa quella di Under) e aver subito il ritorno dei campioni d'Europa capaci di approfittare di ogni errore commesso dai giallorossi. Le note dolenti, però, non terminano qui e, oltre alla critica per l'atteggiamento della squadra, il tecnico Di Francesco chiarisce anche quali sono le condizioni fisiche di tre calciatori chiave in vista della gara di domenica sera contro l'Inter.

De Rossi, Pellegrini, El Shaarawy (problema al flessore destro, ndr) e Dzeko (problema al flessore sinistro, ndr) non ci saranno. Non ce la fanno a recuperare.

Quanto alla prestazione, Di Francesco salva la prima parte della gara e l'approccio al cospetto di un avversario che sulla carta è nettamente superiore ma proprio non riesce a mandar giù quei peccati di ‘gioventù' che hanno fatto capolino nei momenti cruciali della sfida.