Dopo gli impegni delle coppe europee, la Serie A riparte con il dolore nel cuore per la scomparsa di Davide Astori. Il primo match della 28esima giornata di campionato è quello dell'Olimpico tra Roma e Torino: anticipato a venerdì, anche per dare la possibilità ai giallorossi di preparare al meglio la sfida decisiva con lo Shakhtar Donetsk, in programma martedì prossimo allo stadio Olimpico. Una partita che rischia di condizionare mentalmente la Roma: reduce dalla brillante vittoria contro il Napoli e nuovamente terza dietro Napoli e Juventus.

Come arrivano le due squadre

Complice l'assenza di Fazio e Dzeko, entrambi squalificati, Eusebio Di Francesco sarà costretto a qualche cambio rispetto alla partita del San Paolo. Juan Jesus e Patrik Schick partiranno dal primo minuto, mentre Pellegrini è in ballottaggio con Daniele De Rossi per la mediana. Il resto dell'undici titolare, sarà probabilmente lo stesso già utilizzato dal tecnico nell'ultima giornata di campionato.

Mazzarri arriva alla sfida di Roma con obiettivo di tornare a far punti, dopo le due sconfitte contro Juventus e Verona. Il tecnico granata non avrà Burdisso (fermato anche lui dal giudice sportivo) ed è indeciso se schierare dal primo minuto Niang: operato al naso e pronto a giocare con la mascherina. In difesa spazio dunque a Moretti, mentre in avanti se non dovesse farcela il francese giocherà Ljajic. Nel mezzo, infine, ballottaggio tra Acquah e Baselli.

Il punto di partenza di Di Francesco

Dopo aver ricordato Davide Astori con un abbraccio alla famiglia, Eusebio Di Francesco ha confermato l'impiego di Schick dall'inizio: "Sarà titolare, anche perché Defrel ha qualche problemino da smaltire e non sarà convocato – ha spiegato in conferenza stampa – Patrick è l'unico attaccante disponibile per questa gara. De Rossi? E' totalmente a disposizione e potrebbe giocare dall'inizio. La vittoria di Napoli deve essere un punto di partenza e se giochiamo come sabato scorso possiamo toglierci diverse soddisfazioni. La Juve in Champions? La loro resilienza è impressionante e mi auguro che questa mentalità venga piano piano trasferita al calcio italiano in generale, a partire dalla mia squadra".

Mazzarri attende risposte

"Quella contro la Roma sarà una partita difficilissima – gli ha fatto eco Mazzarri, in occasione dell'incontro con la stampa – Sono curioso di vedere la mia squadra in un campo così difficile. Le risposte che avrei voluto vedere contro il Crotone le attendo ora, anche se giochiamo contro una squadra di caratura superiore. Dovremo interpretare la partita nel migliore dei modi, questa è stata una settimana estremamente difficile per le ragioni che tutti voi conoscete, però si deve ripartire e io confido che la squadra riesca ad attuare ciò che abbiamo preparato".

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, Perotti.

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic.