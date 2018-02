Nuova avventura professionale, vecchie abitudini. Walter Mazzarri torna a conquistare la rete e i social con una nuova giustificazione post sconfitta, questa volta relativa all'1-0 incassato dal suo Torino contro la Juventus. Questa volta non c'entra la pioggia, o i problemi con la diarrea di un suo calciatore ma un infortunio, quello di Higuain. Secondo l'allenatore granata il colpo alla caviglia che ha costretto il Pipita ad abbandonare il campo dopo un quarto d'ora ha penalizzato in un certo senso la sua squadra.

Torino penalizzato dall'infortunio di Higuain.

Intervenuto nel post partita del derby di Torino per commentare la partita, Mazzarri ai microfoni di Sky ha stupito tutti. A suo dire l'infortunio in avvio di partita incassato da Gonzalo Higuain avrebbe paradossalmente complicato i piani della sua squadra, che aveva preparato la gara in funzione della presenza nell'attacco della Juve del Pipita.

Per come l'avevamo preparata, forse era meglio se restava Higuain – ha ammesso nel dopo gara -. Siamo giù, era una partita importante per i tifosi. Purtroppo questo è il calcio, con queste prestazioni possiamo fare tanto. Noi abbiamo messo in difficoltà la Juve, ci sarebbe piaciuto regalare almeno un pareggio ai tifosi.

Ma la disamina del tecnico granata sulla sfida contro la Juventus tocca anche altri aspetti della questione, compresa la reazione (che non c'è stata) della squadra dopo aver preso il gol contro i bianconeri.