Buone notizie per gli appassionati di calcio italiani. Entrambe le partite delle squadre del Belpaese valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League saranno visibili in chiaro in tv. Oltre a Tottenham-Juventus infatti, anche il confronto Roma-Shakhtar in programma il 13 marzo sarà trasmesso in televisione in chiaro su Canale 5. Manca solo l'ufficialità per una decisione che ormai è stata presa.

Dove vedere in tv Roma-Shakhtar Donetsk.

In molti si stanno chiedendo dove vedere in tv Roma-Shakhtar Donetsk, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita in programma il prossimo 13 marzo alle ore 20.45 all'Olimpico sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Una scelta che fa il paio con quella dell'andata: anche la sfida disputata in terra ucraina e conclusasi con il punteggio di 2-1 per la formazione di Fonseca fu trasmessa in chiaro.

Tottenham-Juventus in diretta tv su Canale 5.

E per la prima volta in questa stagione, anche la sfida della Juventus in Champions sarà trasmessa in chiaro e non in esclusiva per gli abbonati a Mediaset Premium.Tottenham-Juve in programma a Wembley mercoledì 7 marzo sarà visibile su Canale 5 a partire dalle 20.45. Un match delicato per i bianconeri che partono sfavoriti dopo il 2-2 incassato all'Allianz Stadium.

Europa League, dove vedere le partite di Milan e Lazio.

E le partite delle italiane in Europa League dove saranno trasmesse in tv? Giovedì scenderanno in campo Milan e Lazio rispettivamente contro Arsenal e Dinamo Kiev. La partita dei rossoneri, con fischio d’inizio alle 19, sarà visibile in tv su Sky Sport in esclusiva per gli abbonati (in streaming grazie all’app SkyGo). La sfida della formazione capitolina in programma l’8 marzo alle 21.05, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8.