Mercoledì sera la Juventus ha l'ultima opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions. La squadra di Allegri sarà di scena nel tempio del calcio inglese, a Wembley, dove affronterà il Tottenham di Kane. Si parte dal 2-2 dell'andata che obbliga i bianconeri a non fare calcoli e a vincere e basta la sfida con gli Spurs: non serve lo 0-0, non basta l'1-1 (entrambi risultati che vedrebbero la ‘vecchia signora' eliminata) solo un successo consentirebbe il passaggio del turno. E se pareggio deve essere, allora sia con 3 o più gol: solo in questo caso il segno ‘x' spalancherebbe la strada alla formazione italiana.

Tottenham-Juventus in diretta tv e in chiaro. Dove sarà possibile assistere al match di Coppa? Non sarà necessario alcun artificio digitale, né la visione dell'incontro sarà appannaggio solo della fascia di utenza che vive a ridosso della Svizzera (laddove è possibile captare il segnale della RSI, la tv di Stato elvetica) perché l'incontro verrà trasmesso in diretta e in HD su Canale 5 alle ore 20.45. La telecronaca – come si apprende da fonti Mediaset – sarà di Sandro Piccinini con Antonio Di Gennaro seconda voce. A bordo campo ci sarà Alessio Conti. Al termine dell'incontro, come di consueto verranno mandati in onda servizi, commenti e interviste esclusive nel programma post-partita condotto da Sandro Sabatini ed Eleonora Boi. In studio nella veste di opinionisti Paolo Rossi, Ciro Ferrara e l'ex arbitro Graziano Cesari che passerà al vaglio i casi più spinosi della moviola.

Higuain ci sarà oppure no? Sì, il Pipita è pronto a tornare in campo dopo essere rimasto a riposo in seguito al colpo preso alla caviglia nel derby contro il Torino (18 febbraio scorso). L'argentino ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni: una buona notizia che compensa i dubbi sulle condizioni di Mario Mandzukic che ha invece svolto lavoro differenziato. Domani la partenza alla volta di Londra dove alle 18.30 locali (le 19.30 in Italia) la Juventus effettuerà la rituale ispezione del terreno di gioco, mentre mezz'ora dopo il tecnico e il capitano Gigi Buffon risponderanno alle domande in conferenza stampa.