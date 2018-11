Ancora una volta ci ha pensato Aurelio De Laurentiis a fare il punto sulle ultime notizie di calciomercato. A gennaio il Napoli acquisterà qualcuno? Il patron che pochi giorni fa aveva aperto alla possibilità di nuovi arrivi nella prossima finestra di trattative ha fatto dietrofront. Nessun colpo nell'immediato, ma fuochi d'artificio rimandati nella prossima estate quando a Napoli sul calciomercato arriverà un top player.

De Laurentiis e il calciomercato del Napoli, a giugno arriverà un top player

Aurelio De Laurentiis ha chiuso sul calciomercato al possibile acquisto di eventuali rinforzi nella sessione di trattative invernale. Il presidente del Napoli è tornato sui suoi passi rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi facendo il punto sulle prossime mosse del club. Forse e risorse economiche degli azzurri saranno "conservate" in vista della prossima estate quando potrebbe arrivare un top player a Napoli: "A gennaio non compreremo nessuno, ma a giugno faremo un acquisto di nome"

Il ritorno di Cavani a Napoli, il messaggio di De Laurentiis al Matador

Sono tanti i nomi nel mirino di calciomercato del Napoli. Tra questi il più gettonato è quello di Edinson Cavani. Il discorso per il Matador è sempre aperto, anche se il presidente De Laurentiis ancora una volta ha sottolineato che per il matrimonio bis con l'uruguaiano serve soprattutto un passo avanti dell'attaccante che dovrebbe ridursi l'ingaggio rispetto al Paris Saint Germain: "Se si scoccia di Parigi e decide di guadagnare di meno lo accoglieremo a braccia aperte".

Maxi-schermo al San Paolo

Archiviato il capitolo mercato, il presidente del Napoli ha voluto parlare anche della questione San Paolo. Lo stadio azzurro, che dovrebbe far registrare la presenza di 40mila spettatori in occasione della sfida con il Chievo e di 60mila per la Champions, sarà presto munito di maxischermi: "Ci sono migliaia e migliaia di bulloni da registrare, è traballante. Domani ci sarà un sopralluogo della Samsung per l'installazione di maxi-schermi all'avanguardia".