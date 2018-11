Periodo ideale per gli acquisti, con l'arrivo del black friday. E a proposito di investimenti, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si prepara a grandi manovre in entrata: il numero uno del club partenopeo nella sua ultima uscita in pubblico ha aperto alla possibilità di comprare calciatori nella sessione di trattative invernale per il Napoli, rivelando di essere vicino all'acquisto di un altro club dopo il Bari.

Il Napoli acquisterà rinforzi sul calciomercato invernale, De Laurentiis apre

Intervenuto in occasione di un convegno all'Unione Industriali, il presidente De Laurentiis ha affrontato diversi temi. Il primo è quello relativo al calciomercato del Napoli: arriveranno nuovi giocatori nella finestra di trattative invernali? DeLa fa sognare i tifosi annunciando l'acquisto di rinforzi per la sua squadra di Ancelotti: "A gennaio nuovi acquisti per il Napoli? Sì, ma non vi dico dove". Quali sono i nomi dei possibili obiettivi di mercato del Napoli nella finestra invernale? Oltre ai soliti noti, Lobotka, Arias, Piatek e Mariano Diaz, attenzione anche alle possibili sorprese.

De Laurentiis e il fatturato della Juventus

A proposito di acquisti, dopo Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis sembra pronto ad acquisire anche una terza squadra: "Comprerò una squadra, stiamo lavorandoci". I conti comunque sorridono e concentrandosi sul modello gestionale del club azzurro, il patron riserva una stilettata alla Juventus: "Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche e siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juventus, chi lo sa, ma con quel fatturato, dieci scudetti li avrei vinti anch'io. Noi spesso ci siamo andati molto vicini"

Capitolo stadio San Paolo, la dichiarazione di DeLa

In conclusione una battuta sul capitolo stadio, con il presidente che cita l'esempio del Psg come riportato da Sportmediaset: "Ho scoperto che il Paris Saint Germain paga un milione di euro all'anno di affitto per il Parco dei Principi e con 47mila posti fatturano 100 milioni l'anno. Noi non andiamo oltre i 17-18 perché non possiamo fare altre attività all'interno, il Comune non ha mai fatto niente per il San Paolo. Ci metterei due secondi a comprare un nuovo terreno, 18 mesi per un nuovo stadio. Ma questo è il teatro di Maradona, l'unica parte importante della storia di Napoli, di un passato che non voglio dimenticare".