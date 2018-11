Calciomercato Napoli, le ultime notizie: pronta l’offerta per Cavani

Le ultime notizie relative al mercato del Napoli, parlano del possibile ritorno in Italia dell’attaccante uruguaiano. Il presidente partenopeo vuole infatti presentare la prima proposta al giocatore: 6,5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Il Paris Saint-Germain chiede però non meno di 50 mln per il cartellino del Matador.