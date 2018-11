Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna la Serie A. Il Napoli sarà impegnato contro il Chievo di Mimmo Di Carlo, che ha raccolto l'eredità della panchina dal dimissionario Gian Piero Ventura. Per la prima volta in stagione la squadra di Carlo Ancelotti scenderà in campo di domenica alle ore 15. Un pomeriggio che si preannuncia caldo al San Paolo dove è attesa una presenza di pubblico da record, con già 35mila biglietti staccati. Un ottimo risultato, preludio al boom di presenze previste per il match di Champions contro la Stella Rossa.

Napoli-Chievo, partita valida per la 13a giornata di Serie A si giocherà domenica 25 novembre alle ore 15. Si tratta di una novità assoluta per gli azzurri che in stagione non hanno finora mai giocato in quello che una volta era l'orario tradizionale delle partite, prima del cosiddetto campionato "spezzatino". Un orario che a quanto pare permetterà a tantissimi tifosi di assistere al confronto dal vivo, in un San Paolo che si preannuncia incandescente (tutti coloro i quali non potranno essere presenti nello storico impianto partenopeo potranno seguire Napoli-Chievo in tv, in diretta esclusiva su Sky e in streaming grazie all'app SkyGo)

I numeri di Napoli-Chievo parlano chiaro. Pur non trattandosi di una partita di cartello, alla luce della posizione in classifica del Chievo ultimo della classe, ci sarà un'affluenza super sugli spalti dello stadio San Paolo. Sono infatti stati venduti già ben 35mila biglietti. Un risultato che ha permesso di superare il record stagionale fatto registrare in occasione del match contro il Milan, quando i tagliandi staccati sono stati 34.474. E considerando che siamo ancora a metà settimana, il numero dei biglietti venduti per Napoli-Chievo potrebbe lievitare ancora, arrivando anche ad avvicinarsi a quota 40mila. Il popolo azzurro dunque è pronto nella finora insolita cornice della domenica pomeriggio a vestire ancora una volta i panni del 12° uomo in campo per trascinare il Napoli di Ancelotti contro il nuovo Chievo di Di Carlo e rispondere alla Juventus che sarà impegnata nell'anticipo contro la Spal.

Napoli-Chievo dunque sarà un antipasto per il piatto forte previsto per il match di Champions League contro la Stella Rossa. Mercoledì 28 novembre infatti al San Paolo sono attesi 60mila spettatori. Una cornice eccezionale per provare a trascinare la squadra di Ancelotti che dovrà necessariamente vincere la gara contro i biancorossi e approfittare dello scontro diretto tra le altre due big del girone Psg e Liverpool