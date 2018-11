Il campionato del Napoli riprenderà domenica 25 novembre, alle ore 15 inizierà il match con il Chievo, in programma al San Paolo. Ancelotti vuole continuare a vincere e vuole rovinare il ritorno di Di Carlo, che sarà per la prima volta in stagione sulla panchina dei veronesi. Inizierà tra una settimana un lunghissimo tour de force per i partenopei che probabilmente effettueranno un massiccio turnover, perché alle porte ci sarà la sfida con la Stella Rossa, determinante per il cammino in Champions League.

Prima il Chievo e poi la Stella Rossa

Ha cambiato quasi sempre formazione Ancelotti che però un undici titolare lo ha trovato, ed è quello che ha sfidato due volte il Paris Saint Germain e che per dieci undicesimi è stato in campo a Marassi, nel secondo tempo, contro il Genoa, e probabilmente tutti i titolarissimi giocheranno contro la Stella Rossa. Con i serbi bisogna vincere e per questo contro il Chievo qualche big rifiaterà. Capire chi salterà la sfida contro l’ultima della classe ora non è semplice perché bisognerà vedere in che condizioni torneranno i quattordici nazionali che sono in giro per il mondo.

Quale sarà la formazione del Napoli contro il Chievo

Agli ordini di Ancelotti sono rimasti alcuni big (Ospina, Albiol, Callejon) che saranno sicuramente della partita, come il francese Malcuit. Una chance ce l’ha pure Simone Verdi, rientrato in campo dopo l’infortunio muscolare. L’ex Bologna ha segnato anche nella partitella contro la formazione della Primavera, in cui è sceso in campo anche Younes. Probabile l’impiego dal primo minuto di Milik, che è diventato la terza scelta in attacco. Mentre a metà campo potrebbe rifiatare Allan, che ha esordito con la maglia del Brasile. Se Verdi sarà della partita in panchina finiranno due centrocampisti di manovra: Hamsik e Fabian Ruiz.