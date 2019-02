Dalla Spagna: Icardi a Madrid in estate. Real e Atletico pronte al derby di mercato

Secondo il quotidiano spagnolo AS, i due club di Madrid sarebbero pronti ad un un testa a testa tutto madrileno per convincere Maurito a trasferire la famiglia nella capitale. Alla finestra, e pronto ad entrare in gioco anche lui, rimarrebbe comunque il Barcellona: da tempo sulle tracce del capitano interista.