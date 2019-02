Parole da capitano quelle di Mauro Icardi all'indomani della pesante sconfitta interna dell'Inter contro il Bologna. Il centravanti argentino a secco di gol da 6 giornate in Serie A ha provato a compattare l'ambiente, con un post su Instagram rivolto ai tifosi più critici, quelli che in queste ore hanno contestato la squadra nerazzurra anche sui social: "Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo".

in foto: instagram.com/mauroicardi

Mauro Icardi, la replica ai tifosi dell'Inter dopo la sconfitta con il Bologna

Inizio di settimana difficile in casa Inter. La sconfitta interna contro il Bologna nella domenica della 22a giornata di Serie A (seconda consecutiva dopo quella di Torino) ha alimentato il malumore del popolo nerazzurro, già deluso per l'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro la Lazio. Sul banco degli imputati oltre al tecnico Spalletti, anche Mauro Icardi, che non va a segno in Serie A da 6 giornate. Il capitano nerazzurro ha voluto lanciare un messaggio a tutto l'ambiente, attraverso il suo profilo Instagram. L'argentino ha replicato a tutti quei tifosi che hanno criticato aspramente l'Inter. Foto della formazione scesa in campo contro il Bologna accompagnata da questa didascalia: "Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. Se non la ami quando perde, non amarla quando vince". Tra gli hashtag poi l'immancabile #amala

Mauro Icardi in crisi, il bomber a digiuno da 6 partite di Serie A

Un intervento da leader quello di Icardi che ha voluto ricompattare l'ambiente in un momento assai difficile per l'Inter. Se i nerazzurri hanno iniziato il 2019 nel peggiore dei modi, con Luciano Spalletti sulla graticola e al centro di voci relative ad un possibile esonero (c'è Cambiasso tra i candidati per la panchina, con il sogno Conte per il futuro), tempi duri anche per il capitano. Il bomber argentino non segna in Serie A da 6 giornate e ha così superato il suo record negativo di 5 partite consecutive senza gol del 2014-2015. Momento no per Icardi che in questo 2019 ha trovato la rete solo in Coppa Italia, con Benevento e Lazio. Il gol su azione manca addirittura dalla sfida dei primi di dicembre contro la Roma. Testa bassa e pedalare dunque per Maurito, "distratto" probabilmente anche dalla trattativa per l'ennesimo rinnovo che ha catalizzato l'attenzione in questo principio di seconda parte di stagione