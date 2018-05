Manca ormai poco al Mondiale di Russia che prenderà il via il prossimo 14 giugno. L’Italia come è noto per la seconda volta nella sua storia non prenderà parte alla rassegna iridata, ma il nostro campionato sarà comunque rappresentato dai vari calciatori stranieri che militano in club di Serie A. Ci saranno infatti i vari Higuain, Dybala, Mertens, Koulibaly, Fazio, Alisson, Milinkovic-Savic, Miranda, Perisic, Biglia, e tanti altri che sono stati grandi protagonisti del campionato appena andato in archivio che hanno lottato fino alla fine per traguardi importanti come la conquista dello scudetto, la qualificazione in Champions League o l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League, ma ci saranno anche diversi giocatori che rappresenteranno invece le squadre che hanno lottato per la salvezza, raggiungendola chi con qualche turno d’anticipo chi invece in extremis.

Genoa: Laxalt e Hiljemark Grifoni Mondiali

Quasi tutti i ct delle 32 nazionali che prenderanno parte alla fase finale della Coppa del Mondo in terra russa hanno ormai diramato la lista dei convocati per la rassegna iridata e non sono mancate le sorprese per quel che riguarda le medio – piccole che ritroveremo anche nella prossima Serie A. Il Genoa di Davide Ballardini avrà due rappresentanti al Mondiale: tra le fila dell’Uruguay infatti figura l’esterno sinistro del Grifone Diego Laxalt, mentre tra quelle della Svezia ci sarà il compagno di squadra Oscar Hiljemark tornato a gennaio in rossoblu dopo la non esaltante parentesi nel massimo campionato greco con la maglia del Panathinaikos.

Il poker iridato del Bologna

Probabilmente saranno quattro invece i rappresentanti del Bologna che con una serie incredibile di risultati negativi nel girone di ritorno ha rischiato di ritrovarsi coinvolto nella lotta per non retrocedere salvo riuscire poi a centrare la salvezza. Gli alfieri dei felsinei nella imminente rassegna iridata saranno infatti il difensore della Costarica Giancarlo Gonzalez, gli svedesi Emil Krafth e Filip Helander, e quasi certamente lo svizzero Blerim Dzemaili (anche se il ct elvetico Petkovic diramerà la lista finale solo il 4 giugno prossimo).

Da Udine a Mosca: tris bianconero

Tre invece i calciatori dell’Udinese che con grande probabilità tra qualche settimana saliranno sull’aereo con direzione Russia. Nonostante la stagione altalenante della formazione friulana, salvatasi dalla retrocessione soltanto all’ultima giornata, il centrocampista Emil Halfredsson ha convinto il ct dell’Islanda Heimir Hallgrímsson a confermarlo tra i 23 che prenderanno parte alla manifestazione. Stessa sorte dovrebbe toccare ai compagni di squadra svizzeri Silvan Widmer e Valon Behrami al momento tra i 26 preconvocati da Petkovic).

Anche la Spal va ai Mondiali con Gomis e Cionek

Potrebbero essere due invece gli alfieri della Spal in terra russa. Dopo la meritata salvezza ottenuta sul filo di lana alla prima stagione in Serie A dopo 49 anni di assenza della compagine ferrarese, per il 24enne portiere senegalese Alfred Gomis è arrivata anche la soddisfazione della certezza di prendere parte al prossimo Mondiale, mentre il difensore polacco 32enne Thiago Cionek, giunto alla corte di Leonardo Semplici dal Palermo durante la sessione invernale di mercato, fa parte della lista dei pre – convocati del ct Nawalka e spera di far parte dei 23 che rappresenteranno la Polonia in terra russa.