Nel calcio che si affida sempre più ai numeri, ai dati ed alle cifre statistiche per adottare i giusti correttivi tattici ed impedire agli avversari di andare in gol, le palle inattive risultano essere ancora più importanti e, a questo punto, decisive. E così come per i big data applicati al calcio, le punizioni si stanno evolvendo diventando una autentica disciplina, una scienza esatta da cui poter ricavare enormi benefici. Benefici come un gol allo scadere o una rete che sblocca una sfida divenuta vieppiù difficile. E così, in questo contesto, vediamo quali sono i club che, in questo momento storico in questa annata edizione 2017/18, hanno messo a referto più reti fra punizioni dirette, schemi e colpi di testa da palla ferma.

Monaco e Juve, al top in Europa.

Al top in questo specifico fondamentale dove gli automatismi, le sinergie di gruppo ma anche l’allenamento e la sorte sono determinanti, troviamo due compagini molto forti che, peraltro, si sono anche scontrate di recente in una semifinale di Champions League, quella, edizione 2016/17. Ci riferiamo, nello specifico, a Monaco e Juventus rispettivamente regine di Ligue 1 e Serie A. Entrambe poi, con le stesse cifre, sia pure con un numero di gare differenti.

E sì perché grazie alle precise traiettorie disegnate dai destrorsi Pjanic e Moutinho, i francesi e gli italiani riescono ad infrangere i muri difensivi degli avversari risolvendo, spesso per merito di alcuni precisi interpreti, molti dei loro problemi. E infatti, Falcao da una parte e Khedira dall’altra, rappresentano i perfetti terminali dei traccianti dei propri compagni di squadra con 5 gol per il colombiano e 3 per il tedesco da palla inattiva.

in foto: i dati dei calciatori della Juventus maggiormente in grado di segnare da palla ferma (Whoscored.com)

Due autentici serial killer in queste specifiche situazioni che, aiutati da Glik (3 gol) e Jemerson (2) e da Alex Sandro (2), Benatia (2), Dybala (2) ma anche da Bernardeschi (1) e dallo stesso Pjanic (1), questi ultimi su tiri diretti, hanno portato il conto totale delle reti da schema su punizione a quota 14.

Il miglior score dei predetti campionati, il miglior bilancio d’Europa.

Bundes e Liga, appena dietro.

In seconda posizione per efficacia sulle palle ferme poi, troviamo appaiati due campionati come Bundesliga e Liga. In Germania e Spagna, infatti, il dominio strategico, il risiko anche psicologico delle azioni da calcio piazzato è tutto dalla parte di una squadra come il Real Madrid e di due insospettabili come la Real Sociedad e l’Hertha Berlino. Queste tre formazioni, infatti, in questa abbondante parte di stagione 2017/18 non hanno assolutamente deluso per reti su punizione con ben 13 gol a referto nei rispettivi campionati.

Un fatturato molto importante che, specie per Real Sociedad e per gli azzurri di Berlino, rappresenta una buona fetta sul totale delle marcature a referto, con un bilancio fra il 27,6 ed il 43,3% del totale realizzato proprio grazie a questo specifico fondamentale.

E così, la compagine di Dardai s’è messa al riparo da eventuali problemi di classifica superando tutti nel torneo teutonico per reti messe insieme in questo modo con, assoluti protagonisti, l’eterno Kalou, a quota 5 gol, ma anche l’ex Manchester City Rekik (2) ed una pletora di talenti, da Weiser a Selke a 1.

Mentre, nella Liga, come detto, la supremazia è di marca Real, col Madrid esaltato dalle solite prodezze di testa del capitano Sergio Ramos, a due reti siglate, dal ‘neofita’ Nacho (3) e dal cecchino CR7 (2), e la Sociedad con un trittico di assoluti protagonisti, specialisti della materia come Elustondo, Illarramendi e Diego Llorente a 3 segnature ciascuno.

Premier in Coda, l'Arsenal letale da calcio piazzato.

In ultima posizione, fra i top 5 campionati d’Europa, infine, troviamo la Premier League. Un campionato fisico, atletico, dinamico ma meno tattico, studiato, cervellotico e dunque, calci diretti a parte, meno incline a sbloccare il punteggio o trovare la via della porta con questo particolare ‘espediente’ tecnico.

Eppure, in testa alla graduatoria britannica c’è l’Arsenal, sia pure lontano dalle vette che contano, con un eloquente fatturato di 12 gol segnati da palla inattiva, a +1 sulle inseguitrici Tottenham, Manchester City, Manchester United e Bournemouth, e con Mustafi, Monreal e Koscielny a dominare in squadra per bersagli centrati a quota due gol ‘a testa'.