Nell’era del possesso palla e del ‘tiki taka' sfrenato il colpo di testa, gesto tecnico che prevede l’intervento della fisicità, dell’altezza e del tempismo nello stacco sembra caduto ormai in disuso. Eppure, al netto dell’evidente calo della frequenza dell’utilizzo di questo fondamentale, i contrasti aerei, grazie ai club in possesso di piedi più ruvidi ed alle situazioni da palla inattiva, resistono e continuano a dare spettacolo specie in quei tornei dall’estremo atletismo. E così, in questo contesto, con i tornei nazionali con a referto dalle 24 alle 28 partite stagionali, ecco quali sono i signori dei cieli, i dominatori dell’aria dei rettangoli verdi di mezza Europa.

Benteke al top, nessuno come lui in Premier.

Al primo posto per calciatori che hanno sciorinato più di tutti il colpo di testa nelle varie sfide dell’annata 2017/18 troviamo, e forse era inevitabile, un prodotto made in Premier League. Una delle leghe più fisiche, dinamiche e atletiche del pianeta; una delle leghe nelle quali, nonostante l’approdo di Guardiola e la sua rivoluzione estetica applicata al football, la palla alta viene ancora esperita, peraltro, con estrema continuità. E così, proprio ai vertici europei dei migliori colpitori dei top 5 campionati del ‘Vecchio Continente’, scorgiamo il roccioso, statuario Benteke.

L’attaccante del Crystal Palace, infatti, pur avendo realizzato solo 2 gol in stagione ha messo insieme ben 5 assist palesandosi come boa, pivot, punto di riferimento sul quale gira e poi si sviluppa l’attacco delle, manco a farlo apposta, Eagles, le Aquile di Londra. E infatti, il belga, prelevato due anni fa dal Liverpool per 31,2 milioni di euro, ha colpito 198 volte il pallone di testa superando i propri avversari, corpo a corpo, nel 57% dei casi, rivelandosi come il rapace, appunto l’aquila, più letale e invincibile dei cieli continentali.

in foto: i migliori colpitori di testa della Premier League secondo Sofascore.com

Sané su tutti, 196 cm di potenza.

In Bundesliga, invece, a trionfare su tutti e a classificarsi in seconda posizione nell’intero panorama calcistico europeo, troviamo il senegalese Sané, di mestiere: difensore. E sì perché lo statuario centrale dell’Hannover 96, peraltro al top di rendimento in questa annata con una valutazione media di 7.6, grazie ai suoi 196 cm d’altezza e a due quadricipiti supersonici quasi, da NBA, si presenta non solo come sicurezza per i suoi con le sue infinite leve che, nel lungo, gli consentono di raggiungere qualsiasi avversario, ma anche per un certo dominio aereo.

Un dominio incontrastato in Germania col gigante buono titolare di ben 144 contrasti aerei vinti ed una impressionante percentuale di confronti in volo vinti addirittura dell’83%.

in foto: i migliori colpitori di testa della Bundesliga secondo Sofascore.com

Ligue 1 e Tavares sul podio.

Il calciatore che con pieno merito si accomoda sul terzo gradino del podio di questa specifica graduatoria è Julio Tavares. L’attaccante capoverdiano del Digione dei miracoli, alla seconda stagione consecutiva in Ligue 1, infatti, è l’assoluto airone, peraltro animale tipico della sua terra, Capo Verde, del torneo transalpino.

Guidando l’attacco della compagine dell’est della Francia, il classe ’89 si sta esaltando con ben 10 gol a referto in sole 18 apparizioni in campionato, già superato il record di 9 segnature dello scorso anno, due marcature col suo marchio di fabbrica, il colpo di testa, il 56% di contrasti aerei vinti e ben 132 duelli a suo vantaggio in questa abbondante parte di stagione. Insomma, lui ed il suo Digione, senza giri di parole, volano.

in foto: i migliori colpitori di testa della Ligue 1 secondo Sofascore.com

Pavoletti, gol e non solo. L’ex Napoli è punta vera.

In Italia le operazioni vengono controllate da pochi interpreti della ‘materia’ con, nello specifico, un solo elemento ad avere la meglio su tutti. E lo fa, a differenza delle altre leghe, con un certo margine di vantaggio. Ci riferiamo all’ex Napoli Pavoletti che, a Cagliari, ha trovato la giusta dimensione per esprimersi e mettere le sue doti, spesso fisiche, al servizio della squadra.

E con lui in campo i sardi non solo sono più pericolosi ma anche in grado di evitare il fraseggio, il palleggio palla a terra scavalcando la mediana e puntando, con Farias o Han nei paraggi, a sfruttare le sue torri. E così, lancia e rilancia, l’attaccante rossoblù esprime la sua supremazia in volo con 125 duelli vinti ed un eloquente + 27 rispetto al secondo in classifica Budimir.

in foto: i migliori colpitori di testa della Serie A secondo Sofascore.com

La Liga sotto i 100, la terra del tiki taka rifiuta il colpo di cabeza.

Infine, a chiudere questa shortlist, ecco spuntare la Liga, peraltro, ultima in questo specifico aspetto con pochi, pochissimi duelli aerei prodotti. Il campionato spagnolo, infatti, non sembra preferire questo particolare aspetto con una media, stando ai primi per colpi di testa effettuati, di soli 3,4 stacchi per match. Uno score magro, misero ma che comunque non smette di premiare quei calciatori che ancora fondano la loro fortune sul fondamentale in oggetto.

E così, ultimo in Europa e primo in Liga, troviamo l’attaccante dell’Espanyol Gerard Moreno, recente castigatore del Real in campionato, con 88 duelli aerei vinti ed un discreto 42% di stacchi favorevoli.