Una celebre pubblicità faceva riferimento ad un diamante come pezzo unico che rimane a vita ma il calcio, si sa, ha le sue regole e le sue storie. L'Hertha Berlino, club storico della capitale tedesca, ha realizzando un video promettendo di regalare un abbonamento a vita a tutti i tifosi che si tatueranno sul braccio la bandiera del club. L'iniziativa della Die Alte Dame è valida fino all'8 febbraio ed è un'occasione incredibile per i tifosi dell'Hertha che di sicuro non ci penseranno su due volte a tatuarsi.

Herta, un tatuaggio per entrare allo stadio.

L’iniziativa è davvero curiosa e allo stesso tempo divertente: chi accetterà di farsi tatuare sul braccio un disegno che comprende la bandiera bianca e blu della squadra, una mappa di Berlino e la sagoma dello stadio Olimpico avrà diritto a un abbonamento gratuito alle gare interne, vita natural durante. Davvero un’occasione da non perdere: i tifosi premiati, oltre al tatuaggio sul braccio, si vedranno tatuare anche un codice QR che consentirà loro di entrare gratuitamente all’Olympiastadion per assistere alle sfide di Bundesliga della loro squadra.

Periodo nero per l'Hertha: non vince da un mese.

Il club della capitale tedesca naviga a metà classifica e nelle ultime tre partite ufficiali ha messo insieme due pareggi e una sconfitta: nelle ultime due ha impattato con il Werder Brema e Borussia Dortmund e ha perso contro lo Stoccarda. L'ultima vittoria risale al 17 dicembre contro il Lipsia per 3-2 fuori casa. Nelle prossime giornate la squadra di Pál Dárdai affronterà l'Hoffenheim, Leverkusen, Magonza e Bayern Monaco.